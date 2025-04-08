DSE2025︱DSE放榜前兩預先報讀副學位及學位課程　即睇E-APP懶人包

▲ 升學專家鄧家豪呼籲報定E-APP做好準備！

【DSE/DSE2025/E-APP/香港中學文憑試】香港中學文憑試（DSE）已開考，考生除了專注備戰核心科目（如中文科），也要盡力了解升學事宜。筆者將以「升學風險管理策略」的角度，令讀者快速了解E-APP。

DSE2025︱本地升學三大路徑與參考數據分析

根據教育局2024年統計，文憑試有約43,000名日校考生^，學士學位及副學位共46,900個，學額多於考生人數；五個科目考獲2級/「達標」或以上成績 （包括中國語文及英國語文）、符合報讀本地副學位課程基本入學要求的考生佔75.6%。由此可見，只要考慮副學位及自資課程，DSE考生繼續升學的機會不少。

升學路徑 一般成績要求 學額 （參考2024） 優勢分析 熱門課程例子 聯招學士課程 332A+22/33 (視乎院校) ~15200 政府資助學費低 港大計量金融、中大醫科 自資學士課程 332A+2 ~7100 自主性和靈活性較高，可提供更專門學科 教大健康教育、都大商業管理 副學位課程 (副學士/高級文憑) 222A2 ~24600 約七至九成畢業生升讀大學* HKCC酒店管理、VTC工程學科

*視乎院校及學科，詳情留意各院校網頁。副學士銜接率以護理、資訊科技等專業領域最高（超80%）^教育局公佈最新統計公布 （截至2024年12月的報考統計數字），2025年DSE的考生人數超過55,000人，對比2024年增加近10%。

DSE2025︱E-APP：升學風險管理

除「大學聯合招生辦法」（聯招JUPAS）以外，DSE考生必須了解教育局的「專上課程電子預先報名平台」（E-APP），做好「升學風險管理」，為自己規劃升學之路（對分數屬中遊的考生，以及分數未達中位數、但達院校最低要求之考生尤其重要）。應屆DSE考生只須填寫一份網上申請表格，便可預先透過E-APP在DSE放榜前預先報讀超過430個JUPAS以外的經本地評審副學位和學士學位課程。於放榜當天，E-APP與JUPAS一樣，也會把考生的DSE成績由考評局直接轉交考生已申請的院校，以便院校盡快確認取錄。筆者建議考生採用以下策略最報名：

1. 理想區（20%名額）

目標：學士學位、收生標準較預期成績高1-2級的課程

2. 實事求是區（50%名額）

目標：與校內成績匹配的課程

關鍵：優先選擇「面試加分制」課程（例：媒體、商科），增加入學機會

3. 安全保險區（30%名額）

目標：副學士/高級文憑

關鍵：選擇與大學學科銜接度高的課程，務求畢業後有更多升學機會

E-APP：時間線與面試

DSE2025︱關鍵時間

首輪申請（2024.12.5-2025.5.20）：建議完成至少5間院校申請 （注意：院校會先處理在首輪申請截止日期或之前遞交的申請；部份院校表明只有首輪申請才會發放有條件取錄通知（Conditiona Offer）這也是為何筆者建議DSE考生忙於備試，也要了解E-APP的原因。

次輪申請（2025.5.23-7.7）：適合成績波動者追加申請

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DSE2025︱面試前兩大建議

故事化個人陳述：將經歷連結課程特色

實例：申請護理高級文憑時，強調中學義工服務中照顧長者的體悟

準備好作品集：展示非學術成果

實例： 設計/美術課程申請者可製作Instagram作品精選，隨時方便展示

DSE2025︱破解迷思：E-APP Q&A

申請E-APP會影響JUPAS錄取嗎？

E-APP和聯招是兩個獨立的報名系統！院校無法查閱其他系統的申請記錄，更不會影響考生在聯招的申請。因此E-APP可視作兩手準備，減輕考生入U或取得offer的憂慮。

獲E-APP錄取後，DSE超常發揮怎麼辦？

使用E-APP系統是免費的，如JUPAS獲派滿意offer，考生可於放榜後放棄E-APP學位。如考生獲政府資助課程（UGC-Funded）取錄，可憑取錄證明到原先留位的院校申請退還留位費。

E-APP設有報讀院校及課程的數目上限嗎？

E-APP不設上限！唯須注意，個別院校或會設定報讀課程上限及需申請人排列課程的優先次序。

DSE是開啟未來的鑰匙之一，而非「唯一」。預祝每位考生找到最專屬你的賽道，一路發光！

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