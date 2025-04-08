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奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片

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撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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小演員「子瑜」鍾嘉佑在《奪命提示》演出獲讚。

【奪命提示 / 子瑜 / 鍾嘉佑 / 童星】由文偉鴻（Jazz）監製的TVB劇《奪命提示》內，之前已憑驚人喊功、贏取不少關注及正評的小演員「子瑜」鍾嘉佑，在昨晚（4月7日）播出的《奪命提示》再有進一步發揮。

在整集中全方位展現了天真、驚驚、虛弱等多元情緒的嘉佑，除在南生圍如願看到螢火蟲的天真爛漫樣、及與安仔（何珀廉飾）逃亡時因身體問題展現的超級虛弱樣演得相當有說服力兼自然。

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奪命提示︱獲網民封MVP

另外，在醫院得悉親生父親竟是道友、兼遭自己最信任的契爸B俊朗（張振朗飾）開槍殺死時，集痛心及不願接受現實的崩潰傷心喊戲更是演得層次分明，其中向俊朗痛哭的一句：「但估唔到，害死我唯一親人都係你！」。

鍾嘉佑超強喊功令不少網民大為感動，讚嘆嘉佑是昨晚《奪命提示》整集的MVP，並希望嘉佑能憑子瑜這個角色提名最佳女配角：「妹豬勁！堅入戲」、「演技不輸視帝張振朗」、「子瑜個病妝好認真」、「呢套小朋友好交到戲」、「細路女好好戲...想喊」，還有網民讚望落靚靚女女的子瑜長大後前途及顏值均無可限量。

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奪命提示︱鋼琴考獲八級資格

現在已13歲的鍾嘉佑，現已升讀中學，而在拍攝《奪命提示》時只有11歲。熱愛演戲的嘉佑動靜佳宜，除鋼琴已考獲八級資格及剛開始學彈古箏外、還懂得跳芭蕾舞、爵士舞及K-Pop。

至於比賽經驗，嘉佑曾參加過歌唱及英文朗誦比賽，每個比賽均成功殺入三甲：「我好鍾意英文朗誦，今年參加咗個英文朗誦比賽攞咗第一，都好開心；同埋我校內校外都有參加過歌唱比賽，兩樣都攞咗亞軍。」

除唱歌，嘉佑小學時候還有嘗試作曲，不過升上中學後因時間關係已沒有再創作新作品。談到四年前拍了不少煮食片放上網，嘉佑透露煮食片正正是她踏上小演員之路的契機：「因為嗰陣疫情冇得返學，媽咪安排咗好多活動畀我，好似煮嘢食、畫畫同做手功咁，我有錄吓片放上網。之後我同媽咪拎啲片去參加無綫嘅《疫境廚神》，估唔到好多view數，就係咁開啟咗我嘅小演員之路。」

談到喊功驚為天人，除因為嘉佑本身易喊體質外，原來也全靠她豐富的想像力：「我喺現實中都係喊包，小小事我都會好易喊。同埋子瑜呢個角色好多悲慘經歷，所以只要代入子瑜嘅故仔，我就會喊到。」嘉佑還感激監製Jazz全程用心及細心指導每一個動作及情緒表達：「佢會教我邊個位要投入啲，好多細節位都係佢教我。」

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