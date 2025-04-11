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教評專欄｜蒙黃花沃紀念小學辦幼稚園生STEAM　動手製飛機學習航空知識

升學教育

發布時間： 1 小時前

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蒙黃花沃紀念小學辦幼稚園生STEAM，動手製飛機學習航空知識。

【屯門/中華基督教會蒙黃花沃紀念小學】STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）教育已成為培養學生綜合能力的重要途徑。中華基督教會蒙黃花沃紀念小學以其獨特的課程設計，將STEAM教育融入一至六年級的學習中，更設小學預備班，邀請區內幼稚園寓遊戲於學習，以為高校的校本行天課程打好基礎。

最新影片推介︰

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校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

剛剛過去的兩個星期六（3月29日及4月5日），蒙黃花沃紀念小學安排區內幼稚園學生參與「一飛沖STEAM」活動，通過製作發泡膠飛機，讓學生在動手實踐中學習多學科知識。當中涉及空氣動力學，探索飛機設計如何影響飛行效果、氣流與阻力、記錄及分析飛行數據等知識點。為了提升學習趣味競賽，設立航空員Catwalk Show，全面提升綜合素養。  

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對於高小學生，學校進一步推出航天科普課程。除了常規課程外，還有一年一度的STEAM WEEK，讓學生透過實驗應用科學原理，並設計個人的產品。每年都安排六年級的學生到境外學習北斗衛星的操作原理，並組織學生參加「未來宇航員培訓班」，到國家航天基地聽航天專家的課，親眼見證運載火箭升空的震撼場景，親身體驗航天科技的魅力。 

蒙黃花沃紀念小學通過STEAM與航天特色課程，體現了階梯式教育理念，從初小的趣味實踐到高小的專業探索，逐步引導學生深入科學領域。這種教學模式不僅激發了學生的學習興趣，更為他們未來的職業發展奠定了堅實基礎，成為未來國家航天的科學與技術人才。

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撰文 : 鄭家寶 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長

欄名 : 教評經脈

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