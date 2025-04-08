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Coldplay演唱會｜Coldplay兩度來港亞博演出 樂迷最期待一首金曲

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Coldplay啟德演唱會

於1997年成軍的Coldplay，成員包括 Chris Martin、Jonny Buckland、Guy Berryman及Will Champion 和 Phil Harvey，成軍28年，樂隊共同創作的音樂，不僅照亮了無數樂迷的心靈，還帶來了許多火花！

Coldplay曾兩度來香港開騷，分別是2006及2009年，皆在亞洲博覽館舉行。2022年3月他們開啟了全新世界巡演《 Music Of The Spheres World Tour》，是樂隊歷來參與人數最多的世界巡演。巡演至今，已售出超過1,000萬張門票，吸引全球觀眾的目光。第三度來港，更成為史上首個在啟德主場館舉行國際演唱會的表演單位。

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樂迷Mandy最期待《The Scientist 》。「這首是樂隊開始大紅時的慢板歌，抒情感性，歌詞有意境、有畫面。在演唱會此曲唱到副歌部分，歌迷每每會全場大合唱，令人難忘。」

樂迷Chris Ma：「《Yellow》、《Fix You》、《The Scientist》和《A Sky Full of Stars》都好希望可在演唱會聽到》；另外覺得《A Rush of Blood to the Head 》唱片封面好靚，而《Yellow》一鏡直落的MV都很難忘。」 

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啟德體育園 樂隊 演唱會 啟德

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