Coldplay演唱會｜Coldplay兩度來港亞博演出 樂迷最期待一首金曲

▲ Coldplay啟德演唱會

於1997年成軍的Coldplay,成員包括 Chris Martin、Jonny Buckland、Guy Berryman及Will Champion 和 Phil Harvey,成軍28年,樂隊共同創作的音樂,不僅照亮了無數樂迷的心靈,還帶來了許多火花!

Coldplay曾兩度來香港開騷,分別是2006及2009年,皆在亞洲博覽館舉行。2022年3月他們開啟了全新世界巡演《 Music Of The Spheres World Tour》,是樂隊歷來參與人數最多的世界巡演。巡演至今,已售出超過1,000萬張門票,吸引全球觀眾的目光。第三度來港,更成為史上首個在啟德主場館舉行國際演唱會的表演單位。

樂迷Mandy最期待《The Scientist 》。「這首是樂隊開始大紅時的慢板歌,抒情感性,歌詞有意境、有畫面。在演唱會此曲唱到副歌部分,歌迷每每會全場大合唱,令人難忘。」

樂迷Chris Ma:「《Yellow》、《Fix You》、《The Scientist》和《A Sky Full of Stars》都好希望可在演唱會聽到》;另外覺得《A Rush of Blood to the Head 》唱片封面好靚,而《Yellow》一鏡直落的MV都很難忘。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】