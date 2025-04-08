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英國罪案｜中國留英博士生迷姦案再有23人報稱遇害　英警憂受害者或逾60人

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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中國留英博士生迷姦案再有23名女性報稱遇害，警方估計受害者可能超過60人。

【鄒鎮豪／留學生／迷姦案／性犯罪】28歲中國留英博士生鄒鎮豪早前被控於英國倫敦及中國強姦10名女子，被判11項強姦罪成立，押後至今年6月判刑。近日再有23名女性報案，聲稱遭鄒鎮豪強姦，當地警方擔心，受害人總數或超過60人。

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綜合《衛報》、《獨立報》及英國廣播公司（BBC）等媒體報道，倫敦警察廳在鄒鎮豪被定罪後，呼籲受害女性與警方聯繫，並表示在4星期多的時間內，已有23名女性作出指控。據悉，這些報案的女性中有一名在鄒鎮豪被定罪時已確認為受害者，而另外22名女子此前並不為警方所知；警方亦不排除會收到更多受害者報案。

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報道指出，最近一批女性報案者大多是華裔，報稱可能在倫敦或中國遭被告強姦，她們現時分散居住於北美、南美和歐洲各地。大部分報案女性聲稱曾與被告外出及被帶回住所飲酒，並且對之後發生的事記憶模糊。案件目前已轉交複雜案件組跟進，不排除之後會有第二次，甚至第三次審訊。

此前，英國警方透過分析鄒鎮豪留下的影片證據，估計存在超過50名受害者。但隨著案件調查進展，以及更多女性報案，警方表示，他們認為這宗迷姦案的受害人數量比之前預計的要大得多，原因在於大多數受害者皆受到藥物影響，對被強姦一事幾乎沒有任何記憶；除此之外，亦有部分強姦事件並未進行錄影，故警方對一些受害者的身份並不知情。

除了上述的強姦罪罪成，鄒鎮豪亦另外被控17宗罪行，當中涉及偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等。據報，他喜歡用Wechat、小紅書和Bumble等網路通訊平台及交友軟體約女性到他家中飲酒，然後在飲品中下藥，其後進行性侵犯並拍攝影片。

更多相關報道：英國罪案丨中國留英博士生11項強姦罪罪成　愛用交友APP識人落藥或逾50人受害

英國罪案｜警方搜屋發現大量安全套及藥物

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從英國警方公佈的拘捕片段可見，剛打開門時見到英國警員的鄒鎮豪一臉茫然，而警員入屋後，可見他所住的地方十分高檔。據了解，警方搜屋期間，除了發現丁二醇、氯胺酮等毒品、隱藏的攝錄機外，亦發現了受害者的珠寶和衣物等物品，以及大量奢侈品，包括大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶和名牌衣服，有些甚至標籤都未剪。

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有英國媒體揭露，鄒鎮豪自2017年開始在倫敦生活，而且生活十分奢侈，所住的高層豪華公寓月租約4000英鎊（約40,126港元）。據了解，來自廣東東莞的鄒是一名富二代，父親於國有企業工作，母親是教師，父母於國內物業不計其數。而為了增加自己吸引力，鄒更多次花巨額進行臉部整容，包括割雙眼皮、下巴填充脂肪、牙齒矯正，甚至植髮。

資料來源：《衛報》、《獨立報》、英國廣播公司（BBC）倫敦警察廳

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