校園直擊︱九龍婦女福利會李炳紀念學校辦小小全運會　瞭解國家體育發展與文化特色

▲ 龍婦女福利會李炳紀念學校辦小小全運會，讓學生瞭解國家體育發展與文化特色。

【九龍婦女福利會李炳紀念學校】2025年2月17日至21日，九龍婦女福利會李炳紀念學校為三年級學生舉辦了一場別開生面的全方位學習活動~「小小全運會・李炳站」。此次活動以中國全國運動會為核心，結合體育競技與文化傳承，旨在透過多元化的學習方式，讓學生在五天內深入瞭解國家體育發展與文化特色，並透過實踐活動展現學習成果。

活動目標：體育精神與國民教育的完美融合

活動以「全運會」為主題，學生們首先認識了中國全運會的歷史與意義，感受國家體育盛事的氛圍。隨後，學生透過分組活動體驗射箭、保齡球和武術等運動項目，並深入探索廣東、雲南、海南及西藏四個省份的文化特色。活動中融入了體育競技、文化體驗、手工製作等元素，讓學生在享受運動樂趣的同時，提升對國家文化的認同感。

五天活動安排：從認知到實踐

第一天：啟程與探索

活動由校長致辭揭開序幕，校長向學生闡述了全運會的精神與價值。隨後，學生們透過多媒體資源瞭解全運會的歷史發展與重要意義，為接下來的活動奠定基礎。

第二至第四天：沉浸式體驗

學生們分成多組，進行不同形式的學習：

1. 運動體驗組：在專業教練指導下，學習射箭、保齡球和武術等全運會項目，培養體育精神與團隊合作能力。

2. 文化探索組：透過手工製作、角色扮演等方式，深入瞭解廣東、雲南、海南及西藏的文化特色，認識國家多元一體的文化格局。

3. 實地考察組：參觀啟德體育園，親身體驗現代化體育設施，感受國家在體育建設方面的成就。

第五天：成果展示

學習周以「模擬全運會」作為壓軸活動。學生們分組展示所學的運動技能，並進行精彩的武術表演。校監、校董及校長為活動致辭，肯定學生的努力與成長。

活動特點與學生收穫

是次活動的最大特點在於將體育競技與國民教育有機結合，讓學生在運動中學習，在體驗中成長。活動不僅增強了學生對國家體育發展的認識，更深化了他們對中華文化的理解。透過親身參與，學生們學會了尊重差異、團結合作，並建立起對國家的歸屬感與自豪感。

為持分者帶來的好處

此次活動不僅讓學生受益，也為學校、家長及社區帶來正面影響。透過「小小全運會」，學校展示了創新教育的成果，家長及社區人士則能見證學生們的成長與進步。活動的成功舉辦為日後學校推行類似活動提供了寶貴經驗。

總結與展望

「小小全運會・李炳站」全方位學習周不僅是一場體育盛會，更是一次文化的饗宴。活動的成功舉辦，展現了九龍婦女福利會李炳紀念學校在國民教育領域的創新與努力。學校將繼續探索更多元化的教育模式，讓學生在快樂中學習，在體驗中成長。

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