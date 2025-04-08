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Coldplay演唱會｜Coldplay演唱會後繼續玩moon goggles　心心星星進駐維港

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Coldplay 演唱會派發 moon goggles ，可以有很多用途。(資料片)

Coldplay第三度來港開騷，更成為史上首個在啟德主場館舉行國際演唱會的表演單位。自2022年3月開啟了全新世界巡演《 Music Of The Spheres World Tour》，已在多個地方演出，售出超過1,000萬張門票。

Coldplay 演唱會將會派發 moon goggles 作為道具（入場者將隨機收到心心或星星版本），不少歌迷也視為紀念品。但原來moon goggles 在演唱會後還可以有很多用途。攝影師 Elaine Li 在社交媒體上分享，將心心或星星效果融入 iPhone 夜拍。她使用的是 iPhone 16 Pro 以及在悉尼演唱會收到的心心眼鏡。

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拍攝「魔法」解構：

1.鎖定 AE/AF，然後調低亮度，以避免過度曝光，特別是在心形效果的周圍
2.⁠使用 Apple ProRAW 格式拍攝可以在調色方面更靈活
- 開啟⁠拍攝 grid 線，確保相片夠直夠水平
- ⁠開啟夜間模式
- ⁠使用 2x zoom 拍攝
credit: @lielaine

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