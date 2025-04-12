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髮相運程｜蘇民峰教睇6大髮相M字額=行好運？　女性頭髮現1特徵不旺夫

家事百科

撰文： 星之子

發布時間： 1 小時前

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原來甩頭髮都未必是壞事，要先看甩髮位置！

【玄學家/蘇民峰/髮相運程】不論男女都十分重視頭髮，除了髮型很重要，大家最關心的絕對是脫髮問題，往往聽到「甩頭髮」就擔心不已，但玄學家蘇民峰師傅卻指出，在相學角度，如果在某些位置甩頭髮，反而是一種好運的象徵，而女性頭髮現1特徵則代表不旺夫！

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蘇民峰髮相運程｜鬚髮生得亂為人粗魯

蘇師傅表示，從相學角度而言，頭髮必須順滑，如果鬚髮生得較亂，這類人會比較粗魯，他謂：「何知粗魯性暴，皆因鬚髮飛蓬」，就如三國演義中張飛的鬚髮生得亂，為人比較粗魯，但並不代表不好，因為有些女士會偏愛這類型男人，因為夠男子氣概。

他又指出，若然頭髮出現以下6種徵狀，就代表6種不同運程。

想知髮相運程即按以下組圖：

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蘇民峰髮相運程｜1.老來黑髮體質佳

「老來黑髮」是指由白髮變回黑髮，蘇師傅表示有些人會於60歲左右頭髮由白慢慢變回黑髮，代表這類人體質相當不錯及不用靠子女，若將白髮染回黑髮，對體質是沒有任何幫助的，蘇師傅稱這樣做只會使髮質變差。

蘇民峰髮相運程｜2.油頭有臭味不旺夫 

有些人天天都洗頭髮，但不管如何清潔，看起來還是「油笠笠」。蘇師傅指這種情況發生在女性身上的話，即是「婦人頭有穢氣者不旺夫」，頭有穢氣者即是指頭髮如何洗都是有臭味，代表靠不到老公兼不旺夫。如果是男士頭髮有臭味，就代表工作上比較勞碌，不是做清閒的工作。

蘇民峰髮相運程｜3.鬼剃頭甩髮

有些人甩頭髮是呈圓形狀，俗稱圓禿或鬼剃頭，這代表他處於一生人中情緒最壞的時候，鬼剃頭又因情緒影響而發生。

同場加映：蘇民峰教睇掌相玄機

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延伸閱讀：掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情

蘇民峰髮相運程｜4.由頭頂開始甩髮

如果由頭頂開始甩頭髮的話，在相學角度上是指正在「行衰運」，大家就要多加留意。

蘇民峰髮相運程｜5.由前額開始甩髮

蘇師傅表示，並不是「甩頭髮」都代表壞事，要看位置，如果有些人由前額開始甩頭髮，即俗稱「M字額」，原來M字額代表行好運，因此男士們也不需要太在意呢。

蘇民峰髮相運程｜6.重新生髮無助運程

蘇師傅指出，如果出現了甩頭髮情況，即使甩髮位置重新長回頭髮，也不會改變到運程，因為是計「甩頭髮」那一刻，就如甩牙，撞崩左邊門牙，代表3年內父親身體會差，右邊門牙則代表3年內母親身體會差，這是指由甩牙的當下開始計，並不代表是永遠。

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