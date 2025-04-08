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假冒警員｜1男1女涉假扮警員被捕　共涉向8名受害人騙取220萬元

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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警方公布偵破假扮警務人員騙案，1男1女被捕。

警方偵破假扮警務人員騙案，1男1女被捕，兩人涉及3月24日至4月7日期間共8宗同類案件，包括向8名22至83歲受害人收取220萬元騙款。

新界南總區反詐騙隊署理警司宋程慧今日（8日）表示，在3月起就一連串假冒官員電話騙案進行深入調查和情報分析，發現受害人收到假扮內地公安騙徒的來電，指稱受害人涉及洗黑錢案，需要將戶口中金錢提取，交給警察保管和調查以示清白。

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為提高可信性指示受害人帶同數萬至數十萬現金到法院或政府大樓門外，將騙款交給假冒警察的同黨，該騙徒會穿著整齊的西裝扮作專業，向受害人展示偽造香港警察委任證和仿製內地公安或檢察院的公函。

直至昨日（7日）警方鎖定兩名疑犯身份，人員在男疑犯收取其中一名受害人騙款時，當場將該名23歲男子拘捕，檢取偽造香港警察委任證、偽造內地公安公函，以及受害人準備交出的 31 萬元現金；另一隊探員則在天水圍拘捕同案21歲女疑犯。

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