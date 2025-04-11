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親子好去處｜人氣動漫《迷宮飯》展覽登陸香港　重現多個魔物料理+香港獨有打卡位

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 24 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《迷官飯》「迷官探索展」由即日起至6月15日，於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行。

日本爆紅動漫《迷宮飯》的「迷宮探索展」登陸香港！展覽由即日起於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行，香港作為海外首展，除了還原了動畫中多個經典場景外，還特設日本展覽沒有的打卡位！九井老師的個人展亦會同步舉行，展出逾150幅複製原畫、插圖等，另外更有《迷宮飯》官方限定店，推出多款日本直送周邊精品，粉絲切勿錯過！

迷宮飯展覽｜《迷宮飯》特展登陸香港 還原動畫場景+魔物料理

日本動漫《迷宮飯》「迷宮探索展」由即日起至6月15日，於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行，場內完美還原了多個動畫經典場景及多個角色立牌打卡位，如1:1炎龍頭，值得一提的是展覽內特設日本展覽沒有的打卡位「鎧甲怪」！還有以3D方式重現了不少動漫內的魔物料理，如「大蠍子佐走路菇火鍋」、「食人植物餡餅」、「曼德拉草與巴西利斯克的歐姆蛋」、「水棲馬烤肉」等。九井諒子的個人展亦會同步舉行，展出逾150幅作者的複製原畫、封面、訪談及繪畫影片。

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迷宮飯展覽｜官方限定店售多款日本直送精品+主題美食

《迷宮飯》官方快閃限定店亦首度進駐香港，店內推出各式各樣日本直送的《迷宮飯》周邊精品。INCUBAE Arena內的F&B區域更會推出多款以《迷宮飯》為主題的美食，還原動畫內的食物。所有購票入場人士會獲贈香港站展覽限定角色書籤一張，4種款式隨機送出。

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「九井諒子展」及「《迷宮飯》迷官探索巡迴展」
日期： 即日起至2025年6月15日
時間：11:00-22:00
地點：旺角創興廣場地庫B2/F INCUBASE Arena
購票連結

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