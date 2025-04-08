過渡性房屋｜啟德「啟福居」入住率僅26.6%　低過打鼓嶺坪輋項目

▲ 啟德沐安街「啟福居」（房屋局）

政府推動過渡性房屋計劃，截至2月，有兩個項目入住率達到100%，但亦有部份項目較少人遷入，其中啟德「啟福居」入住率只有26.6%，比打鼓嶺「博愛昇平村」的32.4%還低。

▲ 荃灣聯仁街「荃福居」（房屋局）

房屋局回答立法會特別財委會問題時，列出各簡約公屋項目2月底的入住率。在市區及擴展市區最高的是荃灣聯仁街「荃福居」，入住率100%。該項目在2023年6月入伙，由於接近市區而備受期待，但同年11月入住率只有約7成，當時被指租金近5,000元較高。新界區亦有入住率100%的項目，為屯門三聖的救世軍「齊+」。

至於最低入住率的是啟德沐安街「啟福居」，只有26.6%。該項目在2024年8月入伙，當時因鄰近的過渡性房屋「啟德‧東寓」滲水而受到關注。雖然項目位於市區，但入住情況較「慢熱」。

▲ 救世軍三聖「齊+」（救世軍）

新界方面，入住率最低的是打鼓嶺坪輋路「博愛昇平村」，只有32.4%，但已較去年11月的25%上升。

整體而言，市區及擴展市區平均入住率為86.1%，新界則有70.7%。

另政府曾資助使用酒店和賓館做過渡性房屋，截至2月有5個機構營運61間賓館，共提供457個單位，有兩個營運機項的項目平均入住率超過8成。

▲ 打鼓嶺坪輋「博愛昇平村」（博愛醫院）

過渡性房屋可讓市民「上樓」前改善居住環境，截至2月底，已有1,719個單位租戶獲編配公屋。

至於輪候公屋滿3年人士可申請的現金津貼試行計劃，2024至25年共11萬人受惠，計劃實行4個年度，累計發放55.6億元津貼。

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