Coldplay演唱會｜黃牛分批行動　1399元門票索價2300

▲ Coldplay演唱會首日，大批市民排隊接受安檢入場。（曾耀輝攝）

隨着Coldplay演唱會接近開場時間，越來越多觀眾入場。晚上7時，場外有黃牛兜售高於原價1,000元的門票。而有等候入場的歌迷比較曼谷的演唱會，指香港的氣氛較好，場地更新、更衛生。

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百人排隊入場 不時有黃牛兜售

晚上7時在中央廣場閘口有大批市民等候進行安檢，即使有超過30個安檢櫃位市民仍然需要排隊等候，排隊人數近100人。雖然如此，觀眾有耐性地等候，並無鼓譟。

接近8時正開場時間時，仍有不少本地觀眾未入場，工作人員分散觀眾到不同安檢櫃位進行檢查，而場外等候安檢人龍已經大減。

不過，有操普通話的人士向記者「打眼色」售黃牛飛，指「要票嗎？有票呀。」他先向記者了解有意購買甚麼價位的門票，再透露當中面值1,399元的門票售2,300元，即較原價高1,000元。現場所見他們一行數人，會分散行動。另外，有外國人手持門票向記者兜售，其中原價1,299元門票售1,500元。

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深圳客讚氣氛佳 指示清晰

來自深圳的周先生和易先生到過曼谷參加Coldplay演唱會，他們比較後覺得香港氣氛較好，場地更新，更衛生，地上沒有垃圾，感覺不錯。他們乘坐港鐵到達，認為指示清晰方便，而周先生就購買了直通巴門票，待散場後回深圳。

來自安徽韓小姐也覺得氣氛幾好，因不少人穿上Coldplay 衣服，路上有人演奏Coldplay的音樂。

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