  • 23°C
香港時間：202548日 (二) 20:23

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Coldplay演唱會｜黃牛分批行動　1399元門票索價2300

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Coldplay演唱會首日，大批市民排隊接受安檢入場。（曾耀輝攝）

隨着Coldplay演唱會接近開場時間，越來越多觀眾入場。晚上7時，場外有黃牛兜售高於原價1,000元的門票。而有等候入場的歌迷比較曼谷的演唱會，指香港的氣氛較好，場地更新、更衛生。

點擊圖片放大
+6
+5

百人排隊入場　不時有黃牛兜售

晚上7時在中央廣場閘口有大批市民等候進行安檢，即使有超過30個安檢櫃位市民仍然需要排隊等候，排隊人數近100人。雖然如此，觀眾有耐性地等候，並無鼓譟。

接近8時正開場時間時，仍有不少本地觀眾未入場，工作人員分散觀眾到不同安檢櫃位進行檢查，而場外等候安檢人龍已經大減。

不過，有操普通話的人士向記者「打眼色」售黃牛飛，指「要票嗎？有票呀。」他先向記者了解有意購買甚麼價位的門票，再透露當中面值1,399元的門票售2,300元，即較原價高1,000元。現場所見他們一行數人，會分散行動。另外，有外國人手持門票向記者兜售，其中原價1,299元門票售1,500元。

點擊圖片放大
+6
+5

深圳客讚氣氛佳　指示清晰

來自深圳的周先生和易先生到過曼谷參加Coldplay演唱會，他們比較後覺得香港氣氛較好，場地更新，更衛生，地上沒有垃圾，感覺不錯。他們乘坐港鐵到達，認為指示清晰方便，而周先生就購買了直通巴門票，待散場後回深圳。

來自安徽韓小姐也覺得氣氛幾好，因不少人穿上Coldplay 衣服，路上有人演奏Coldplay的音樂。

點擊圖片放大
+5
+4

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Coldplay演唱會︱配合Coldplay演唱會舉行　港鐵將加強屯馬及東鐵綫服務
今日 13:34
Coldplay演唱會︱配合Coldplay演唱會舉行　港鐵將加強屯馬及東鐵綫服務
Coldplay演唱會︱大批市民提早買紀念品　3時入場大排長龍
今日 15:53
Coldplay演唱會︱大批市民提早買紀念品　3時入場大排長龍
Coldplay演唱會｜不得攜帶多於600毫升水樽入內　購買水樽周邊須待完場後憑券換領
今日 16:47
Coldplay演唱會｜不得攜帶多於600毫升水樽入內　購買水樽周邊須待完場後憑券換領
Coldplay演唱會｜Coldplay演唱會後繼續玩moon goggles　心心星星進駐維港
今日 19:18
Coldplay演唱會｜Coldplay演唱會後繼續玩moon goggles　心心星星進駐維港

你可能感興趣

Coldplay演唱會︱配合Coldplay演唱會舉行　港鐵將加強屯馬及東鐵綫服務
今日 13:34
Coldplay演唱會︱配合Coldplay演唱會舉行　港鐵將加強屯馬及東鐵綫服務
Coldplay演唱會︱大批市民提早買紀念品　3時入場大排長龍
今日 15:53
Coldplay演唱會︱大批市民提早買紀念品　3時入場大排長龍
Coldplay演唱會｜不得攜帶多於600毫升水樽入內　購買水樽周邊須待完場後憑券換領
今日 16:47
Coldplay演唱會｜不得攜帶多於600毫升水樽入內　購買水樽周邊須待完場後憑券換領
啟德體育園 門票 演唱會 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒答應男友求婚　麥大力雙喜臨門承諾：我養你一世
簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒答應男友求婚　麥大力雙喜臨門承諾：我養你一世
急症室最長等候時間（04月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月08日 時間16:05）
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症
宅男女神｜簡淑兒與年薪逾200萬機師男友結婚 寬鬆婚紗遮肚疑雙喜臨門
宅男女神｜簡淑兒與年薪逾200萬機師男友結婚 寬鬆婚紗遮肚疑雙喜臨門
糖尿病｜與中國丈夫一見鍾情遠嫁福建近20年　網紅「阿根廷奇娜」猝逝年僅38歲
糖尿病｜與中國丈夫一見鍾情遠嫁福建近20年　網紅「阿根廷奇娜」猝逝年僅38歲