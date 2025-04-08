初中中史｜非主修歷史初中中史科教師3學年內須完成30小時課程　涉兩日一夜廣州考察團

▲ 教育局推出推出「 史智承傳：非主修歷史的初中中國歷史科教師專業發展 」計劃 。（資料圖片）

去年施政報告強調要繼續強化中小學中史教育，教育局在學期尾突推師訓計劃，要求所有非主修歷史的初中中史科教師，在本學年起計3個學年內必須完成30小時課程，涉及本地課程及內地考察兩個範疇，包括兩日一夜的廣州考察團。

去年10月發表的施政報告已提出，由2024/25學年起3年內為約1,000位非主修歷史的初中中國歷史科教師提供培訓名額 。教育局今（8日）向各中學發通函，宣布推出「 史智承傳：非主修歷史的初中中國歷史科教師專業發展 」計劃 （「史智承傳 」 ），相關初中教師須由2024/25學年起的3年內，完成30小時的「史智承傳」系列的專業發展課程，包括本地課程及內地考察兩個範疇。

▲ 「史智承傳 」系列的專業發展課程。（通函截圖）

課程由香港浸會大學歷史系、嶺南大學香港與華南歷史研究部分別承辦。本學年的課程會在5至7月舉行，其中內地考察屬必修課程，涵蓋兩日一夜的廣州考察團，以及考察團講座暨首發團啟動禮，共計18小時進修時數。本地課程就必修初中中國歷史科課程詮釋，以及參觀香港抗戰及海防博物，另要選修兩個課程。

▲ 本學年課程資料。（通函截圖）

教育局指，學校宜適當協調校內非主修歷史的初中中國歷史科教師的工作，讓相關教師能夠參與培訓課程。而學校也須在本月25日前填妥「初中中國歷史科教學人員概覽」問卷調查，讓局方了解學校中國歷史科教學團隊現況等。問卷要求學校填寫2024/25至2026/27學年，科任教師以及非主修歷史的科任教師人數，以及預計在各學年接受培訓的教師人數。

校長稱兼教初中中史情況普遍

聖士提反堂中學校長麥偉麟表示，相信非主修歷史的初中中國歷史科教師在學界相當普遍。他解釋，學校一般會聘請一名教師負責高中中史科，同時兼教部分初中班級，至於其他初中班級的中史科，學校一般不會再另行聘請主修歷史的教師任教，而是由其他教師兼教。

教育局安排今年的課程在5月底至7月初舉行，麥偉麟表示該段時間為學校考試季節，較容易安排教師受訓，「編排監考可以調動教師，但上課則不能輕易調動。」他期望教育局在規劃其他教師培訓活動時，亦能考慮學校時間表，例如盡量安排在學校假期進行，減低對教學的影響。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】