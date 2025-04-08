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初中歷史｜非主修歷史初中中史科教師3學年內須完成30小時課程　涉兩日一夜廣州考察團

港聞

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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教育局推出推出「 史智承傳：非主修歷史的初中中國歷史科教師專業發展 」計劃 。（資料圖片）

去年施政報告強調要繼續強化中小學中史教育，教育局在學期尾突推師訓計劃，要求所有非主修歷史的初中中史科教師，在本學年起計3個學年內必須完成30小時課程，涉及本地課程及內地考察兩個範疇，包括兩日一夜的廣州考察團。

去年10月發表的施政報告已提出，由2024/25學年起3年內為約1,000位非主修歷史的初中中國歷史科教師提供培訓名額 。教育局今（8日）向各中學發通函，宣布推出「 史智承傳：非主修歷史的初中中國歷史科教師專業發展 」計劃 （「史智承傳 」 ），相關初中教師須由2024/25學年起的3年內，完成30小時的「史智承傳」系列的專業發展課程，包括本地課程及內地考察兩個範疇。

「史智承傳 」系列的專業發展課程。（通函截圖）

課程由香港浸會大學歷史系、嶺南大學香港與華南歷史研究部分別承辦。本學年的課程會在5至7月舉行，其中內地考察屬必修課程，涵蓋兩日一夜的廣州考察團，以及考察團講座暨首發團啟動禮，共計18小時進修時數。本地課程就必修初中中國歷史科課程詮釋，以及參觀香港抗戰及海防博物，另要選修兩個課程。

本學年課程資料。（通函截圖）

教育局指，學校宜適當協調校內非主修歷史的初中中國歷史科教師的工作，讓相關教師能夠參與培訓課程。而學校也須在本月25日前填妥「 初中中國歷史科教學人員概覽 」問卷調查，讓局方了解學校中國歷史科教學團隊現況等。問卷要求學校填寫2024/25至2026/27學年，科任教師以及非主修歷史的科任教師人數，以及預計在各學年接受培訓的教師人數。

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