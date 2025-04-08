巴士投訴｜城巴投訴數字3年升逾274%　運流局指與疫後服務需求大增有關

▲ 專營巴士服務的投訴數字自2022年起急升。（資料圖片）

專營巴士脫班、延誤、服務不足等問題時有發生，據運輸及物流局數字，專營巴士服務的投訴數字自2022年起有急升，其中有關城巴的投訴，由2021年的2,252宗，大增274%至2024年的8,444宗；九巴的投訴數字亦由2021年的9,764宗，大增至去年的22,776宗，升逾133%。當局指與疫情後社會復常，乘客對巴士服務的需求大增有關。

運流局回覆議員就特別財會的書面提問，披露有關巴士營辦商服務水準，包括脫班及延誤，及服務質量，即班次不足的投訴數字。文件顯示，城巴2021年錄2,252宗投訴，於2022年，即逐步復常後，有關數字隨即升至4,302宗，其後2023及2024年全面復常後更分別錄9,077及8,444宗，3年升逾274%。

至於九巴，2021年錄9,764宗投訴，其後3年分別錄19,298、19,328及22,776宗投訴，升逾133%；龍運則由2021年的651宗，升至2024年的1935宗，升逾201%。

當局指，隨着疫情後社會復常，乘客對巴士服務的需求大增，營辦商則普遍面對人手不足問題，有關投訴數字自2022年起有上升趨勢。因應疫情後乘客整體出行模式及需求的變化，運輸署當時已與營辦商通過既定機制檢視各區的專營巴士路線服務水平及乘客需求情況，規劃改善及重整專營巴士服務，包括調整路線的服務班次、服務時間，或重組巴士服務等。運輸署會繼續相關的工作，推動營辦商持續改善服務，以滿足乘客的出行需要。

疫後專營巴士整體脫班率見改善

脫班率方面，九巴去年脫班率為2.7%，城巴市區及新界專營權，和機場及北大嶼山專營權，則分別為2.5%及1.6%，較2020年分別下降4.2%、1.9%及0.4%。

當局強調，各專營巴士路線有不同的營運模式，個別路線的「脫班率」數值高低亦視乎該路線訂定班次的數目，不宜直接比較。

運流局指出，脫班率數字與變動受多項因素影響，如2020年各營辦商的脫班率是過去5年最高，主要原因是2020年2月及3月疫情爆發初期，不少車長感染2019冠狀病毒病或曾與感染者有密切接觸，導致人手短缺而出現脫班情況。

運輸署當時已立即透過提示信和勸諭信，要求營辦商作出改正，並按照獲批准的行車時間表營運。運輸署隨後訂立機制，讓營辦商申請臨時調整服務。上述機制及措施實施後，專營巴士的整體脫班率已見改善，由2020年的6.3%下降至2021年的2.8%，其後再下降至2022年的2.4%。

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