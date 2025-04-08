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Coldplay演唱會｜內地歌迷不了解食物飲品進場禁令　即場進食熱狗

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 1 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Coldplay演唱會不准帶食品飲品進場，不少觀眾進場前進食。（曾耀輝攝）

英國樂隊Coldplay今晚起於啟德主場館舉辦4場演唱會。演唱會罕有地容許觀眾帶600毫升以下的水樽入場，不過一般水樽及食物不能攜帶，但仍有旅客不知悉規定，要入場前即場進食或者飲光飲品。有詳閱入場規定的觀眾，被阻止攜帶小型相機進入。

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多名旅客在場外急進食

西橋入口的安檢區有兩個飲品架，讓觀眾暫時存放飲品，不過有工作人員不斷將飲品棄置入垃圾桶。

廣州旅客易先生表示不清楚禁止攜帶食物和水樽的規定，於是馬上進食熱狗，放棄飲品。

來自哈爾濱的羅先生和兩名朋友入場欣賞演唱會，他知悉不能帶食物進場，不過依然嘗試將水果帶入內。由於被安檢職員發現，於是3人在場外進食。

本地歌迷戴先生表示不知道今次可以攜帶600毫升以下的水樽，認為做法「一時一樣」比較混亂。他認為主辦可以更早公布入場規定，以更早作出準備。

Coldplay演唱會，姚小姐被禁止攜帶小相機進場。（曾耀輝攝）

小相機亦被禁止帶入內

姚小姐事前詳細研究攜帶入場須知，於是水樽的水全部喝掉，原本預計沒有問題。她帶了一個小相機，沒料到安檢的工作人員表示不能攜帶相機，於是要寄存物品，她對此感到無奈。

翻查在主辨方早前在社交媒體的通告，指活動禁止攜帶「專業相機、攝錄機、GoPro相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭」，而圖片則顯示不看攜帶任何專業攝影器材、攝影器材」，而英文則是「No Professional Cameras」和「Recording Devices」。

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