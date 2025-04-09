公民科｜考察團有學生擅離酒店　教師房門貼膠紙防範

▲ 早前網傳有中學生參與內地交流期間「夜蒲」。（「教育刺針」FB圖片）

公民與社會發展科內地考察團近期事端頻發，包括有學生擅離酒店「夜蒲」，有中學教師稱得悉有學校在酒店房門口貼膠紙觀察學生有否出走，惟坦言實際上很難完全防範。

有學校酒店房門貼膠紙防學生擅自離開

仁愛堂陳黃淑芳紀念中學助理校兼公民科主任黃中偉表示，得悉有其他學校教師會在酒店房門貼膠紙，以觀察學生有無在晚上門禁後離開酒店房，防範學生擅離酒店，但他認為上述做法會影響師生關係；其任教學校亦有按校本制定交流團的行為守則和指引，安排教師在酒店大門守候和組織巡邏小隊。

不過，黃中偉坦言或有學生趁教師不察覺擅離酒店，「（學生）要外出都沒有辦法，是控制不了的，但我們通告都寫了，學生也要自己負責任。」他另提到，其學校去年12月安排公民科學生乘飛機參加西安考察團，部分學生因家境困難未曾乘搭飛機，形容考察團能為學生提供開拓視野的機會。

文憑試鎖卷 教師：影響不大

此外，去年文憑試亦發生內地社交平台「小紅書」上載試題全文的亂象，今年考評局首度要求學校將未用完的試卷由學校鎖起直至另行通知。黃中偉稱過去一般在上午完成考試，下午便會與中四、五學生分享試題和討論，但今年只能將試卷內容口耳相傳，「影響不大，只是方式不同了。」

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