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Coldplay演唱會｜離場水洩不通但有序　坐「山頂」歌迷批音響很差

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Coldplay演唱會在啟德主場館舉行，十分熱鬧。（讀者提供）

首場Coldplay演唱會結束，演唱會進行了接近2小時。大批觀眾在10至30分左右開始離開，縱使中央廣場位置人流擠得水洩不通，觀眾仍然有秩序地離開。

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演唱會氣氛良好，在唱《A sky of full stars》時，場館灑下大量星星紙張，觀眾興奮拍照。之後在唱《We Pray》時亦有大量心心從天而降。觀眾離場過程順利，不少觀眾留下來玩「星星」。

一票難求　數十人場外聽歌

演唱會還未結束時，有數十人在主場館外聆聽演唱會。本地歌迷郭先生指，由於買不到門票，於是在場館外嘗試聽音樂，他聽了半小時，發現尚算清晰。

居港日本人Karin表示演唱會一票難求，她住在附近，「住所看到主場館但聽不到聲音」，所以過來作「場外」支持，她笑言對情況感滿意和高興，更憑歌起舞，周五會再來主場館外參加演唱會。

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  • Coldplay演唱會散場情況（曾耀輝攝） Coldplay演唱會散場情況（曾耀輝攝）

    • 晚上10時半，觀眾陸續離場，有歌迷即場分配「戰利品」。大量人群向宋皇臺站前進，的士站則有大量市民等車，從天橋向下望，有不少的士在進入的士站的路上，但由於車多所以較擠塞。

    往深圳新田搭皇巴的特別巴士綫SP12有大量人上車，現場有簡體字指示牌，提醒乘客提前打開乘車碼。

    港鐵指，離場時段已加密屯馬綫列車班次至早上繁忙時間相若水平，即約2至3分鐘一班，大部分乘客到達啟德及宋皇臺站月台後，都能登上第一班車前往目的地。進場及離場時段，啟德及宋皇臺站共有約160名港鐵職員協助乘客。

    至於返回內地的觀眾，港鐵指已加強東鐵綫服務，便利過境旅客乘搭屯馬綫轉乘東鐵綫往羅湖站過關。

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    來自蘇格蘭的Setuart Morton表示音響很差，因坐在最高層附近的位置聽不清楚。在佛山居住的何先生表示開場稍有延遲，不過無阻場內氣氛，形容表演很好。

    觀眾讚表演非常震撼

    在中山生活即日來回的龐先生形容表演非常震撼，希望有機會在內地欣賞到表演。

    在前往宋皇臺站路上的一處空地，擺了一些攤檔，吸引不少離場觀眾前往消費。警方在港鐵站入口等主要地點站崗，指示人流前進，沿路未見混亂。

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