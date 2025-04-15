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資優教學｜全人發展體驗式學習增進「良好感」 身心靈健康助燃學習熱忱

升學教育

發布時間： 2 小時前

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獨立式全人發展課程鼓勵資優學員參與各項體驗式課程，以視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺以至內心感覺等各項感觀，跟自己及身邊的人、事、物建立良好的連結。（圖片由香港資優教育學苑提供）

【資優教育學苑/全人教育/個人發展/精神健康/正向價值】重視子女的全人發展，無論對孩子個人以至社群都有莫大裨益。全人發展在個人方面包括促進身心靈健康，提升自我認識和增進整體良好感，透過適切的學習經驗，例如參與各種體驗式學習，讓學生感悟並培養積極的價值觀和正向態度；而在社群方面則包括學習理解和欣賞不同觀點，以尊重態度與他人互動，培養社會責任感，為社會和經濟發展作出積極貢獻。

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校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

體驗式學習提升良好感 兼備知識情義

香港資優教育學苑（資優學苑）的全人發展課程包括滲透式及獨立式兩類。滲透式課程會在學術課程中滲入有關情意需要的不同元素；獨立式全人發展課程今年以「身心靈健康之旅：促進良好感的體驗式學習」為主題，鼓勵資優學員參與各項體驗式課程，從中啟動視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺以至內心感覺等各項感觀，跟自己及身邊的人、事、物建立良好的連結。透過這些課程，資優學生可以學習到如何自我調適、管理情緒等，從而得到情緒及精神健康上的支援，與他人建立正向關係，增進整體良好感，以達致能兼顧知識及情意需要的全人發展。

獨立式全人發展課程鼓勵資優學員參與各項體驗式課程，以視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺以至內心感覺等各項感觀，跟自己及身邊的人、事、物建立良好的連結。（圖片由香港資優教育學苑提供）

早前資優學苑的學員就踏出教室，放慢步伐沐浴在山林之中，親身體驗與大自然的連結，讓大自然對心靈進行療癒。只要你願意親近大自然，隨時隨地都可以讓自己身心放鬆，以煥然一新的心態和角度感知世界。

早前資優學苑的學員踏出教室，放慢步伐沐浴在山林之中，親身體驗與大自然的連結，讓大自然對心靈進行療癒。（圖片由香港資優教育學苑提供）

藝術音樂創作品茗 帶來感悟

資優學員亦有機會運用大自然豐富的資源進行藝術創作，例如以泥土繪畫，又或將棄置原木材轉化成獨一無二的小手作；發揮創意的同時，也從大自然素材中學習欣賞自然的美，並接受和擁抱不完美。活動中，更探討了環保及可持續性等議題。

資優學員有機會運用大自然豐富的資源進行藝術創作，例如將棄置原木材轉化成獨一無二的小手作。（圖片由香港資優教育學苑提供）

喜歡音樂的資優學員，用不拘一格的樂器體驗了一場即興音樂創作，在輕鬆悠揚的節奏下，探討音樂與情感之間的關係。資優學員認識到，原來音樂不但可以用耳朵聆聽，即使聽障人士，也可以用身心感受頻率的震動，從而演奏出準確的音調。

資優學員還有機會認識中國傳統茶藝，藉品茗舒緩壓力及提升覺察力。此外，透過正念攝影親子課程，家長和資優學員可加強親子溝通和情感連結，增進家庭關係。

全人發展 身心靈健康 提升學習熱忱

筆者希望家長平日關心子女的學習時，緊記全人發展的重要性，勿忘關注子女的身心靈健康，因為當孩子培養起積極的價值觀和正向態度，方能持續點燃著對學習的那一團「火」，維持對終身學習的熱忱。

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獨立式全人發展課程鼓勵資優學員參與各項體驗式課程，以視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺以至內心感覺等各項感觀，跟自己及身邊的人、事、物建立良好的連結。（圖片由香港資優教育學苑提供）

撰文 : 朱巧姫 香港資優教育學苑課程經理 (學校及學生服務)

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