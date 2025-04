梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默

▲ 梁振英次女梁齊昕生前IG最後發文透露身體不適。

【梁齊昕 / 梁振英 / 梁振英次女 / 前特首】全國政協副主席、前特首梁振英女兒梁齊昕在筲箕灣一間服務式公寓死亡,終年33歲。

昨晚(4月8日)10時40分,警方接獲愛德街一間服務式公寓職員報案,指一名女住戶在公寓一個單位內懷疑暈倒。警方到場發現事主倒臥床上,證實死亡。警方指死者姓梁、33歲,死因有待驗屍後確定,暫列屍體發現處理。

死者是全國政協副主席、前特首梁振英次女梁齊昕。在今日(4月9日)早上5時許,梁振英在社交平台證實梁齊昕離世,表示:「齊昕走了,走得很突然,沒有留下集(隻)言片語,只是安詳的躺在床上,前幾天她還主動去接種流感疫苗。」

梁振英同時感謝警方和法醫的調查,目前排除自殺和其他的可疑,並表示感激朋友在他們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。

梁齊昕逝世︱精神狀態一直受關注

於1991年9月11日出生的梁齊昕,曾入讀倫敦政治經濟學院修讀法律系,在2013年休學返港。

梁齊昕過去不少言行惹關注,當中在2015年萬聖節期間,她於中環蘭桂坊消遣期間懷疑情緒失控與的士司機口角,她的母親梁唐青儀趕到現場遭梁齊昕掌摑,事件當時引起討論。此外,她多次在社交媒體透露自己感到不適及不快,更曾上載自殘照片,精神狀態一直令人擔憂。

在2024年8月27日凌晨,齊昕在IG自爆身在東區尤德夫人那打素醫院,並上載一張東區尤德夫人那打素醫院精神病觀察治療院的自願留醫申請書,更揚言要叫記者到場,揚言:「Call晒全城記者嚟it's a shxt-show show-down.(這是一場鬧劇攤牌騷)」

而梁齊昕生前最後一則IG帖文,是於上月3月6日以黑底白字發布,透露自己感到「非常不適」,寫道::「心碎的聲音是最響亮的沉默(The shattering of a heart when being broken is the loudest quiet ever)」,同時表示自己會在3至5日內恢復過來。