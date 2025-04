梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光

【梁齊昕/猝逝/梁振英/】前特首梁振英次女梁齊昕昨晚(8日)突然猝逝,終年33歲。其父梁振英於社交平台證實愛女死訊,並透露她「走得很突然,沒有留下隻言片語」。

昨晚(8日)10時40分,警方接獲筲箕灣愛德街1號一服務式公寓職員報案指有一名女住客於房間內昏迷不醒。救護人員到場後,證實女子已經死亡,無需送院,惟死因仍有待驗屍後確定,案件列作「屍體發現」跟進。有消息指,該名女死者為前特首梁振英次女梁齊昕,梁振英於凌晨1時亦曾在警方陪同下,步入公寓了解狀況。

直到今日(9日)早上5時許,梁振英在其社交媒體facebook帳號上證實齊昕離世。他在帖文中寫道:「齊昕走了,走得很突然,沒有留下集言片語,只是安詳的躺在床上,前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查,目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

翻看梁齊昕IG,梁齊昕的最後一則IG帖文已是上月6日,當時她以黑底白字寫道:

「The shattering of a heart when being broken is the loudest quiet ever. (心碎時發出的聲音,是最響亮的安靜。)」、「DM me your worst heartbreak stories.(私訊我你最傷心的故事)」

她當時心情似乎相當不佳:

「Really really really really sick. And I'm rarely sick. Will revert back in 3-5 business days. Apologies(真的真的真的真的很噁心。而且我很少生病。將在 3-5 個工作天內會出返嚟。道歉)」

齊昕過往受情緒影響,2015年她曾在社交網稱遭母親梁唐青儀虐打及出言侮辱,更疑似想離家出走。同年萬聖節,齊昕夜蒲期間被媽媽捉返屋企,更爆出一句:「You know this mom is not actually my biological mom?(你知道這位母親並非我的親生母親嗎?)」拉扯下更掌摑母親一下,事件轟動全城。而梁振英亦承認女兒有健康及情緒問題,一直有看醫生,希望外界給予齊昕多一點空間。2024年凌晨齊昕又突然在IG自爆自己身在東區尤德夫人那打素醫院,並上載一張東區尤德夫人那打素醫院精神病觀察治療院的自願留醫申請書。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆,提醒大眾留意身體訊號;若以下症狀搭配出現,就可能有猝死危機:

同場加映:猝死4大高危因素

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究,指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%,藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳,容易出現併發症,如腦出血、心肌梗塞等。

盧曉分享4個猝死高危因素:

同場加映 : 心肌梗塞4大高危群

台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟早前發文指,心肌梗塞病發時又急又快,屬於死亡率極高急症,其中以下4類屬高危族群人士,更應要多加注意:

