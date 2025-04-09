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著數優惠｜美亞廚具盤點清倉低至1折　過百款迪士尼廚具/家品/玩具$6起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

美亞廚具盤點清倉低至1折，過百款迪士尼廚具/家品/玩具$6起。

【美亞廚具/迪士尼/玩具精品廚具/廚具優惠】即日起至4月16日（星期三），美亞（MEYER）觀塘旗艦店進行盤點清倉，Disney迪士尼聯乘家品精品低至1折，超過100款可愛的迪士尼廚具精品玩具等你帶返屋企！

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

盤點清倉︱迪士尼琺瑯鑄鐵煎鍋1折發售

美亞廚具觀塘體驗店即日起至4月16日進行盤點清倉，超過100款精選迪士尼正版授權商品以低至1折起發售。除了有美亞x迪士尼聯乘限量廚具、烘焙用具外，Disney迷萬勿錯過！另有多種限量版商品，包括實用家品、寢室用品、公仔、玩具等，數量有限，賣完即止

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除了迪士尼聯乘，其他品牌和系列的鍋具、廚具也有不同程度的折扣優惠，例如6件精選鍋具套裝只需$1029，CIRCULON-不黏套裝連贈品也只需$1898。

即睇各大迪士尼聯乘廚具優惠：

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除了1折發售的迪士尼琺瑯鑄鐵煎鍋，不同大小深淺的不粘煎鍋、湯鍋、深炒鍋、燜煮鍋和萬用鍋等，皆有折扣，還有最新款不同顏色選擇：

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盤點清倉︱打工仔帶飯必備食物盒$89

打工仔帶飯用得著的米奇有蓋玻璃食物盒（1050ml）有兩種顏色，大手折扣後只需$89！

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盤點清倉︱逾100款廚具精品玩具特價

除了迪士尼聯乘產品，其他牌子的廚具也有優惠或贈品，推介6件鍋具套裝和CIRCULON-不黏套裝連贈品：

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其他精選產品優惠包括：

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條款及細則：

優惠期至2025年4月16日。陳列品樣板和指定產品不設保養、更換及退款；此優惠不可與其他推廣優惠同時使用。如有爭議，美亞保留最終之決定權。圖片只供參考，數量有限，換/售完即止。

美亞體驗店

地點：九龍觀塘道382號美亞體驗店（港鐵牛頭角站A出口）

日期：即日起至2025年4月16日

門市時間：10am - 8pm

資料來源：美亞官網Facebook專頁

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