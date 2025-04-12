購物慾｜移居英國後購物慾變低？　港女呻：完全冇嘢想買

▲ 移居英國後物慾變低？港女呻：完全冇嘢想買。

【購物慾 / 英國 / 文化差異】不少人將逛街購物視作一種解壓放鬆的方式，獎勵自己一杯奶茶、一個公仔、一件新衫，能帶來好心情。

不過，近日移居英國的港女在Threads發帖，詢問是否有與她類似的情況，指自己移居英國後，物慾降低，除了日常的必要開支，完全沒有購物的慾望；帖文發出後，引起不少移英港人共鳴……

移居英國｜想像中的英國vs真實的英國 移英女生盤點5大現實反差

購物慾｜港女呻到英國生活後購物慾變低

樓主發帖詢問稱，「有冇人嚟咗英國之後，物慾變道好低？」；指其以前在香港時，經常買衫、買盲盒公仔，不時還會光顧文青小店餐廳用膳；反觀如今她住在英國，「半年都買唔到一件衫」；她又指「（英國）冇咩特色店舖行下」，最多只會去古著店，但「要尋寶尋勁耐」。

▲ 港女呻到英國生活後購物慾變低。（《現正分手時》劇照）

樓主直言物慾降低雖能夠省下不少錢，但卻失去了「買到心頭好」的快樂；她以前在香港工作時，收到工資便會買奶茶獎勵自己，但如今收到工資「淨係應付日常開支」，直言完全沒有想要購入的物品。她大呻：「我知冇得比較以前同依家嘅生活，但就係忍唔住回憶往事。」

購物慾｜網民認同：冇咗以前在香港嘅朝氣

此事引起不少移英港網民共鳴，紛紛表示認同，「真！另外可能係返工同同事冇common topic關於呢類型嘅消費，啲locao唔理解，甚至feel到個氣場想笑喎幾廿歲鍾意公仔咁，冇熱議度冇圍爐，會買少好多啲冇用但可愛嘅嘢」、「倫敦無嘢豪邁，啲舖來來都嗰啲，啲style又唔啱胃口，bintage market好少少嘅，結果都係網上買再寄過嚟」、「一來無得行實體舖，而來無咁多多餘錢」、「英國嘅嘢同香港人鍾意嘅嘢幾大差別，所以物慾低」、「係少咗」、「老實講係冇咗以前在香港嘅朝氣」。

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不過，亦有網民持相反意見，認為反而在英國的購物慾更強，「冇，英國行街大把舖頭行，唔會好似香港咁千篇一律，買到勁多得意嘢：文具、精品、小玩意、公仔、衫褲鞋襪帽都買」、「冇，以前唔多買嘢，嚟英國買多咗」、「我成日買嘢喎」。

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