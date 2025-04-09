校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心

▲ 學校邀請著名的跨媒體主持及司儀鄭萃雯任嘉賓，與同學分享她的職業生涯。(學校提供)

【愛秩序灣官立小學】位於東區16網的愛秩序灣官立小學自2022年致力推動生涯規劃，至今已舉辦近30場「小故事大成就」生命分享會，邀請不同界別的社會人士，與學生及家長分享他們如何追求夢想，如何規劃人生。3月學校更邀請著名的跨媒體主持及司儀鄭萃雯任嘉賓，與同學分享她的職業生涯，同學們都親切地稱她「萃雯姐姐」。

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鄭萃雯自2006年至2017年期間於電視廣播有限公司旗下新聞部擔任高級記者及主播，負責採訪及製作港聞及醫療新聞，同時擔任翡翠台新聞及特備節目主播工作。2018年起轉為自由工作者，擔任電視及電台節目主持、兼職司儀。她主持直播電台節⽬，包括：《大氣候》、《精靈⼀點》、《凝聚香港》、《醫生與你》等都大受歡迎，崔家祥校長也曾接受《大氣候》的訪問呢！鄭萃雯好學不倦，在香港教育大學修讀兒童及家庭教育文學碩士，對親子教育甚有心得。

分享會上，「萃雯姐姐」與同學分享她從事新聞工作的趣聞，教會同學遇到困難一定要懂得變通，如遇上交通阻塞，她與攝影師分別要背負幾十公斤的器材奔跑到五公里遠的事發現場，原來體能與記者來說也是十分重要的。她在各大傳媒工作，分別遇到不同的人與事，帶來了不少的衝擊，如相關人事拒絕回答問題；或擔任多年主播但仍未能去做自己想做的記者工作等。在專業的成長路上，「萃雯姐姐」可以說是關關難過，關關過。

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鄭萃雯勉勵同學要對世界保持好奇心，作為終身學習的原動力，讓生活更多姿多彩，要有同理心，多欣賞他人優點，明白別人難處，接納個人弱項，這不單有助工作，更易與人合作，亦令自己快樂，要勤奮自信，勤力的人不一定成功，但成功的人必定十分勤力，最後要勇於接受挑戰，發掘自己的強項，讓自己行得更遠。最後，兩位小畫家親手繪畫了一張精美的感謝卡，家教會也送上一束美麗的花朵，感謝「萃雯姐姐」能抽空親臨愛官作生命分享。

隨著科技發展、人工智能的出現等，社會對各行各業的要求不斷轉變。學校以「從體驗中學習，以成功創造成功」為辧學理念，提供超過一百項的課外活動及培訓，協助學生體驗個人價值，發掘長處及能力，建立信心，自我認識；更以「小學校大社區」辦學理念引進各行各業的精英到校，為學生提供更全面，更專業的校隊訓練，邀請多名香港精英運動員到校訓練學生運動員，邀請大學教授、歌手、音樂家、藝術家、金牌司儀、KOL等等為有才華的學生擔任專業導師，除了發掘潛能外，更希望能培養學生的軟技能（soft skills），從而積極裝備自己，定立目標，規劃未來升學及就業的發展，應對未來的挑戰。

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