  • 25°C
香港時間：202549日 (三) 18:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

學校邀請著名的跨媒體主持及司儀鄭萃雯任嘉賓，與同學分享她的職業生涯。(學校提供)

愛秩序灣官立小學】位於東區16網的愛秩序灣官立小學自2022年致力推動生涯規劃，至今已舉辦近30場「小故事大成就」生命分享會，邀請不同界別的社會人士，與學生及家長分享他們如何追求夢想，如何規劃人生。3月學校更邀請著名的跨媒體主持及司儀鄭萃雯任嘉賓，與同學分享她的職業生涯，同學們都親切地稱她「萃雯姐姐」。

最新影片推介

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

鄭萃雯自2006年至2017年期間於電視廣播有限公司旗下新聞部擔任高級記者及主播，負責採訪及製作港聞及醫療新聞，同時擔任翡翠台新聞及特備節目主播工作。2018年起轉為自由工作者，擔任電視及電台節目主持、兼職司儀。她主持直播電台節⽬，包括：《大氣候》、《精靈⼀點》、《凝聚香港》、《醫生與你》等都大受歡迎，崔家祥校長也曾接受《大氣候》的訪問呢！鄭萃雯好學不倦，在香港教育大學修讀兒童及家庭教育文學碩士，對親子教育甚有心得。

分享會上，「萃雯姐姐」與同學分享她從事新聞工作的趣聞，教會同學遇到困難一定要懂得變通，如遇上交通阻塞，她與攝影師分別要背負幾十公斤的器材奔跑到五公里遠的事發現場，原來體能與記者來說也是十分重要的。她在各大傳媒工作，分別遇到不同的人與事，帶來了不少的衝擊，如相關人事拒絕回答問題；或擔任多年主播但仍未能去做自己想做的記者工作等。在專業的成長路上，「萃雯姐姐」可以說是關關難過，關關過。

點擊圖片放大
+7
+6

鄭萃雯勉勵同學要對世界保持好奇心，作為終身學習的原動力，讓生活更多姿多彩，要有同理心，多欣賞他人優點，明白別人難處，接納個人弱項，這不單有助工作，更易與人合作，亦令自己快樂，要勤奮自信，勤力的人不一定成功，但成功的人必定十分勤力，最後要勇於接受挑戰，發掘自己的強項，讓自己行得更遠。最後，兩位小畫家親手繪畫了一張精美的感謝卡，家教會也送上一束美麗的花朵，感謝「萃雯姐姐」能抽空親臨愛官作生命分享。

隨著科技發展、人工智能的出現等，社會對各行各業的要求不斷轉變。學校以「從體驗中學習，以成功創造成功」為辧學理念，提供超過一百項的課外活動及培訓，協助學生體驗個人價值，發掘長處及能力，建立信心，自我認識；更以「小學校大社區」辦學理念引進各行各業的精英到校，為學生提供更全面，更專業的校隊訓練，邀請多名香港精英運動員到校訓練學生運動員，邀請大學教授、歌手、音樂家、藝術家、金牌司儀、KOL等等為有才華的學生擔任專業導師，除了發掘潛能外，更希望能培養學生的軟技能（soft skills），從而積極裝備自己，定立目標，規劃未來升學及就業的發展，應對未來的挑戰。

相關新聞

跳舞尖子｜空翻動作練足1年獲媽媽鼓勵不放棄　屋邨女生由行路不穩變身小舞后

校長專欄︱家長下班回家最常講「做好家課嗎？」　愛官校長勸父母改說這一句

校園直擊｜《中年好聲音2》朱博文到愛官分享克服人生低潮期　高歌勉勵學生勇敢追夢

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

校園直擊︱學霸港姐馮盈盈到愛官開Talk　用3個「天」分享成長故事勉勵同學多嘗試
13:33 2024/12/12
校園直擊︱學霸港姐馮盈盈到愛官開Talk　用3個「天」分享成長故事勉勵同學多嘗試
校長專欄︱善用AI提升語文音藝由被動轉為自主學習　愛官校長：重置起跑線帶來新轉機
16:29 2024/12/20
校長專欄︱善用AI提升語文音藝由被動轉為自主學習　愛官校長：重置起跑線帶來新轉機
校園直擊｜《中年好聲音2》朱博文到愛官分享克服人生低潮期　高歌勉勵學生勇敢追夢
18:04 2025/01/23
校園直擊｜《中年好聲音2》朱博文到愛官分享克服人生低潮期　高歌勉勵學生勇敢追夢
校長專欄︱讓子女感受被愛自然懂得還愛　愛官校長：少批評多讚賞
17:48 2025/01/27
校長專欄︱讓子女感受被愛自然懂得還愛　愛官校長：少批評多讚賞
校長專欄︱視錯誤為寶貴機會從失敗中學習　愛官校長鼓勵學生逆境不可怕
18:30 2025/02/25
校長專欄︱視錯誤為寶貴機會從失敗中學習　愛官校長鼓勵學生逆境不可怕
校長專欄︱家長下班回家最常講「做好家課嗎？」　愛官校長勸父母改說這一句
18:15 2025/03/31
校長專欄︱家長下班回家最常講「做好家課嗎？」　愛官校長勸父母改說這一句

你可能感興趣

校園直擊︱學霸港姐馮盈盈到愛官開Talk　用3個「天」分享成長故事勉勵同學多嘗試
13:33 2024/12/12
校園直擊︱學霸港姐馮盈盈到愛官開Talk　用3個「天」分享成長故事勉勵同學多嘗試
校長專欄︱善用AI提升語文音藝由被動轉為自主學習　愛官校長：重置起跑線帶來新轉機
16:29 2024/12/20
校長專欄︱善用AI提升語文音藝由被動轉為自主學習　愛官校長：重置起跑線帶來新轉機
校園直擊｜《中年好聲音2》朱博文到愛官分享克服人生低潮期　高歌勉勵學生勇敢追夢
18:04 2025/01/23
校園直擊｜《中年好聲音2》朱博文到愛官分享克服人生低潮期　高歌勉勵學生勇敢追夢
校園直擊 鄭萃雯 東區 主播 職業生涯 記者 愛秩序灣官立小學 學校 香港 小學

最高瀏覽

吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
急症室最長等候時間（04月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月09日 時間12:05）
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默