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梁齊昕離世︱梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格　齊昕：未遇到一個男人似我阿爸咁叻

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格，齊昕表示未遇到一個男人似我阿爸咁叻。

【梁振英/梁齊昕/唐青儀】前特首梁振英次女梁齊昕昨日（8日）晚上離世，終年33歲。育有三名子女的梁振英，是一名愛護家人的丈夫及爸爸，曾為不想影響家人而放棄競選連任特首。他說過，著重子女的家教、禮貌，品格。而在梁齊昕眼中，父親是她心中的偶像，「未遇到一個男人，可以好似我阿爸咁叻」。

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梁齊昕離世︱要求子女必須學好中文

梁振英與妻子唐青儀育有一子兩女，分別是長子梁傳昕、次女梁齊昕和三女梁頌昕，一家五口名字英文拼音縮寫都是CY。他曾接受傳媒訪問時表示，3名子女均有「昕」字，寓意「希望」，預期他們一代的未來充滿希望，而三人都沒有取英文名字。

談到為父之道，他提到自己重視子女的家教、禮貌，有一種叫「father and son trip」，他特別鼓勵爸爸要帶小朋友去旅行，最少與子女獨處一兩天，遠也好、近也好，建立關係，希望家長之間，不要過分比較孩子能力的高低。他對子女曾說，若有興趣、有機會、有能力就應該出外見識，不過大前提一定要學好中文，「要求我三個孩子即使到外國讀書，也必須學好中文」。

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梁齊昕離世︱從來不為子女開生日會

梁振英又曾經分享，「從前我怎樣忙也會回家跟孩子吃晚飯，每晚幫他們吹吹頭」，當孩子讀小學、初中時，都是由他駕車送他們上學，不過不會送子女到學校門口，「一定要他們自己走一段路，下毛毛雨的話，我會跟他們說沒事的，水而已，不一定要打傘」。他又透露，從來不為子女開生日會，認為「從小開始培養這習慣，長大後也不會要求」。

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梁齊昕離世︱女兒眼中的爸爸是國王

本身就讀倫敦政治經濟學院修讀法律系的梁齊昕，讀至2013年6月時選擇休學及回港定居。她於2014年接受傳媒訪問時，媽媽緊張學業，爸爸則注重做人態度，要求子女有禮貌、有家教、有責任感。她曾在社交平台分享生活，「I AM A PRINCESS, NOT BECAUSE I HAVE A PRINCE BUT BECAUSE MY FATHER IS A KING.（我是一個公主，並不是因為我有王子，而是因為我爸爸是國王。）」

其後她再在傳媒的訪問中表示，父親每天都會關心她的情緒，相當疼愛自己，對於爸爸能當上特首，她感到高興及光榮，「咁大個女，未遇到一個男人，可以好似我阿爸咁叻、咁勤力、咁自律，他能夠堅持每天早起、定時做運動、從不暴飲暴食，所以沒有大肚腩」，她又分享「I don't need a prince, I already have my Father, I might not always share the same opinions as you, but i love you Dad.（我不需要王子，因為我已經有爸爸，爸爸我愛你。）」。

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梁齊昕離世︱為家庭放棄競選連任特首

不過，媒體指梁齊昕一直患有情緒問題，2015年萬聖節當時打扮成「女鬼」的齊昕，在中環蘭桂坊與女友人消遣，正準備乘的士離開，齊昕突然情緒失控與的士司機口角，而母親梁唐青儀趕到後扶起齊昕上的士期間，齊昕忽然掌摑母親，過程被多間傳媒機構拍攝到，期間齊昕再度掌摑母親，並激動指著母親大叫「You know this mum is not actually my biological mum？」（知唔知這個媽媽唔不是我親生媽媽），最後齊昕由友人陪同離開。

及後又在社交網站接連發出多個帖文，指遭母親以粗口辱罵，並動手打她，及後留下「Bye home」一句留言，並把一則寫着「Leaving Home Forever」的帖文置頂。

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事實上，梁振英曾回應傳媒時稱，曾公開表示女兒健康有問題，女兒從英國停學回港後，面對相當大生活壓力，加上禮賓府公務活動多，不利她休息導致她有情緒起伏，「天下父母心，只有子女口中不是的父母，從來無父母口中不是的仔女」。2016年梁振英更以家庭為由宣布不競選連任特首。

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