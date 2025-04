梁齊昕離世︱梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格　齊昕：未遇到一個男人似我阿爸咁叻

▲ 梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格,齊昕表示未遇到一個男人似我阿爸咁叻。

【梁振英/梁齊昕/唐青儀】前特首梁振英次女梁齊昕昨日(8日)晚上離世,終年33歲。育有三名子女的梁振英,是一名愛護家人的丈夫及爸爸,曾為不想影響家人而放棄競選連任特首。他說過,著重子女的家教、禮貌,品格。而在梁齊昕眼中,父親是她心中的偶像,「未遇到一個男人,可以好似我阿爸咁叻」。

最新影片推介:

梁齊昕離世︱要求子女必須學好中文

梁振英與妻子唐青儀育有一子兩女,分別是長子梁傳昕、次女梁齊昕和三女梁頌昕,一家五口名字英文拼音縮寫都是CY。他曾接受傳媒訪問時表示,3名子女均有「昕」字,寓意「希望」,預期他們一代的未來充滿希望,而三人都沒有取英文名字。

談到為父之道,他提到自己重視子女的家教、禮貌,有一種叫「father and son trip」,他特別鼓勵爸爸要帶小朋友去旅行,最少與子女獨處一兩天,遠也好、近也好,建立關係,希望家長之間,不要過分比較孩子能力的高低。他對子女曾說,若有興趣、有機會、有能力就應該出外見識,不過大前提一定要學好中文,「要求我三個孩子即使到外國讀書,也必須學好中文」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

梁齊昕離世︱從來不為子女開生日會

梁振英又曾經分享,「從前我怎樣忙也會回家跟孩子吃晚飯,每晚幫他們吹吹頭」,當孩子讀小學、初中時,都是由他駕車送他們上學,不過不會送子女到學校門口,「一定要他們自己走一段路,下毛毛雨的話,我會跟他們說沒事的,水而已,不一定要打傘」。他又透露,從來不為子女開生日會,認為「從小開始培養這習慣,長大後也不會要求」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

梁齊昕離世︱女兒眼中的爸爸是國王

本身就讀倫敦政治經濟學院修讀法律系的梁齊昕,讀至2013年6月時選擇休學及回港定居。她於2014年接受傳媒訪問時,媽媽緊張學業,爸爸則注重做人態度,要求子女有禮貌、有家教、有責任感。她曾在社交平台分享生活,「I AM A PRINCESS, NOT BECAUSE I HAVE A PRINCE BUT BECAUSE MY FATHER IS A KING.(我是一個公主,並不是因為我有王子,而是因為我爸爸是國王。)」

其後她再在傳媒的訪問中表示,父親每天都會關心她的情緒,相當疼愛自己,對於爸爸能當上特首,她感到高興及光榮,「咁大個女,未遇到一個男人,可以好似我阿爸咁叻、咁勤力、咁自律,他能夠堅持每天早起、定時做運動、從不暴飲暴食,所以沒有大肚腩」,她又分享「I don't need a prince, I already have my Father, I might not always share the same opinions as you, but i love you Dad.(我不需要王子,因為我已經有爸爸,爸爸我愛你。)」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

梁齊昕離世︱為家庭放棄競選連任特首

不過,媒體指梁齊昕一直患有情緒問題,2015年萬聖節當時打扮成「女鬼」的齊昕,在中環蘭桂坊與女友人消遣,正準備乘的士離開,齊昕突然情緒失控與的士司機口角,而母親梁唐青儀趕到後扶起齊昕上的士期間,齊昕忽然掌摑母親,過程被多間傳媒機構拍攝到,期間齊昕再度掌摑母親,並激動指著母親大叫「You know this mum is not actually my biological mum?」(知唔知這個媽媽唔不是我親生媽媽),最後齊昕由友人陪同離開。

及後又在社交網站接連發出多個帖文,指遭母親以粗口辱罵,並動手打她,及後留下「Bye home」一句留言,並把一則寫着「Leaving Home Forever」的帖文置頂。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事實上,梁振英曾回應傳媒時稱,曾公開表示女兒健康有問題,女兒從英國停學回港後,面對相當大生活壓力,加上禮賓府公務活動多,不利她休息導致她有情緒起伏,「天下父母心,只有子女口中不是的父母,從來無父母口中不是的仔女」。2016年梁振英更以家庭為由宣布不競選連任特首。

相關報道:

梁齊昕與梁振英的父女情 CY:我的子女只有一個爸爸

【前特首女兒】梁振英女兒梁齊昕近況曝光 弄狗為樂住山頂豪宅擁私人泳池

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】