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抗癌誤區｜男子患大腸癌誤信戒糖能抗癌　三餐只食1種食物結局大反轉【附5招預防】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【大腸癌／抗癌／戒糖／營養不良】坊間療法切勿盲從！台灣一名男子患大腸癌，誤信以為只要戒糖就能夠抑制癌細胞生長，結果得不償失，反而讓病情惡化。有醫生解釋，適量攝取糖份對於維持身體細胞機能有重要作用，指出抗癌成功的真正關鍵。

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Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

抗癌誤區｜極端戒糖反惡化 醫生：均衡飲食為抗癌關鍵

台灣血液腫瘤科醫生廖繼鼎近日於YouTube分享臨床案例，指出一名大腸癌患者誤信網絡傳言，認為「斷絕糖分可抑制癌細胞生長」，因而完全戒除米飯、麵包及水果，僅以水煮蔬菜為食，最終因嚴重營養不良導致體重急劇下降、身體機能衰退，甚至無法承受後續治療而入院。

廖繼鼎解釋，雖然癌細胞確實依賴糖分增殖，但人體正常細胞同樣需要葡萄糖作為能量來源。過度限制糖分攝入會導致營養不良、免疫力下降，反而削弱抗癌能力。他建議，應避免精製糖，如含糖飲料、糕點，但可適量攝取天然食物中的碳水化合物，如全穀物、水果，同時確保蛋白質、健康脂肪及微量營養素的均衡攝入，以維持機體免疫功能及修復能力。

抗癌誤區｜乳製品致癌屬誤解

對於網絡流傳「乳製品會致癌」的說法，廖繼鼎引用多項大型流行病學研究指出，目前並無明確證據顯示乳製品與癌症風險存在直接關聯，國際癌症研究機構（IARC）亦未將其列為致癌物。他建議，患者可選擇無糖乳酪、低脂牛奶等健康乳製品，避免高糖調味乳及過量奶油、芝士。

廖繼鼎最後強調，抗癌飲食應遵循科學依據，無需刻意追求鹼性飲食等極端模式，而應注重食物多樣性及營養均衡，避免因不當限制飲食而影響治療效果。

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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大腸癌｜10大高危人士

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  • 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲
  • 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關
  • 飲酒、吸煙者
  • 糖尿病
  • 肥胖
  • 排便習慣不正常、長期便秘
  • 愛吃紅肉者
  • 遺傳性非息肉性大腸癌的患者
  • 家族性多發性息肉症候群的患者
  • 其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾列出以下7大症狀，呼籲多加留意身體異狀，尤其是排便習慣轉變：

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