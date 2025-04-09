胃癌｜慢性發炎可養出癌症　男子無視胃痛3年後惡化成4期胃癌

【胃慢性發炎／胃癌／抗炎／癌症】別忽視慢性發炎，嚴重恐演變成癌症。台灣營養醫學專家劉博仁早前分享，曾遇過一名男患者長期胃部不適，出現發炎情況，但患者未有積極改善，結果3年後惡化成胃癌。對此，劉博仁提供了飲食上的建議，有助抗發炎。

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營養醫學專家劉博仁曾在節目《小宇宙大爆發》中提到，曾有一名男患者經常胃部不適，總是自行靠胃藥解決，第一次進行胃鏡檢查時發現有發炎情況，但他未有積極改善。3年後除胃痛外，還伴隨體重減輕、貧血等症狀，再做檢查時竟發現胃部長了一顆大腫瘤，因長期胃慢性發炎引致，最終被確診為胃癌第4期。

劉博仁解釋，若身體各部位一旦慢性發炎持續超過3個月，身體細胞必然會發生變化。他舉例如長期腦部發炎可能會導致失智；血管發炎會引發血栓硬化，進而造成中風或心肌梗塞；肝臟發炎則可能導致肝硬化和肝癌；全身發炎還可能影響受孕；而牙周病會引起牙周囊袋發炎，進而影響全身心血管健康。

胃癌｜4類食物抗發炎

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劉博仁表示，若想改善身體發炎情況，平時炒菜時添加一些薑黃粉能夠抗發炎，但如果身體較燥熱，則不宜過量。此外，香菇、杏鮑菇和彩椒也具有良好的抗發炎效果，而椰菜花、大小白菜和青江菜等十字花科蔬菜，含有異硫氰酸鹽，能加強肝臟功能，發揮解毒作用。

除了三高和糖分會引起慢性發炎外，劉博仁還提到，日常生活中也存在導致慢性發炎的因素，例如使用刮傷的不沾鍋、一次性餐具等，建議減少使用這些用品。

慢性發炎｜身體發炎8大症狀

台灣基因醫生張家銘曾撰文列出8大症狀，提醒若出現這些狀況，可能代表身體正處於慢性發炎狀態。

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慢性發炎｜4招抗炎防癌

張家銘建議，要改善慢性發炎，可從以下4方面著手：

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慢性發炎｜5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎息息相關。常見有5種引起發炎的食物：

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資料來源：營養醫學專家劉博仁

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