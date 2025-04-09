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村上隆夥CASETiFY首推MR. DOB限量行李箱　聯同電子配件即日預訂4月11日上架【內附連結】

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

行李箱提供3款圖案和3種配色，包括鈷藍色、櫻桃紅及啞黑色。同時更可採用CASETiFY獨家SKYLINE及DOT字體刻上個人姓名縮寫。（$5,459）

早前村上隆早前來港出席本地潮流盛事ComplexCon，同時又成為LV於Art Basel舉行期間派對的表演嘉賓，大開金口唱歌，這位多產的日本Pop Art藝術家，沒有一刻停下來，剛剛又夥拍CASETiFY推出手機殼產品和首次推出行李箱系列，勢必爆賣。

今次這個名為「TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY：MR. DOB 系列」，除了列必推出一系列MR. DOB電子配件外，亦是CASETiFY Travel系列首度與藝術家聯乘，限量版MR. DOB Bounce防摔行李箱。

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其實Bounce防摔行李箱於去年12月於美國及韓國首度推出並大獲好評後，這款MR. DOB限量版行李箱的主角MR. DOB正是自1993年起成為村上隆視覺語言的核心象徵。他說：

我很期待看到MR. DOB透過手機殼等日常電子配件，融入大眾的生活之中。MR. DOB變成行李箱上的圖案，甚至化身為AirPods立體耳機保護殼，這些轉變象徵著這角色的新篇章。

由即日起，大家可於casetify.com/co-lab/takashi-murakami登記優先選購，正式發售日期則為4月11日。

產品查詢：3480 3281

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