村上隆夥CASETiFY首推MR. DOB限量行李箱 聯同電子配件即日預訂4月11日上架【內附連結】
休閒消費
撰文： 何偉雄
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
早前村上隆早前來港出席本地潮流盛事ComplexCon，同時又成為LV於Art Basel舉行期間派對的表演嘉賓，大開金口唱歌，這位多產的日本Pop Art藝術家，沒有一刻停下來，剛剛又夥拍CASETiFY推出手機殼產品和首次推出行李箱系列，勢必爆賣。
今次這個名為「TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY：MR. DOB 系列」，除了列必推出一系列MR. DOB電子配件外，亦是CASETiFY Travel系列首度與藝術家聯乘，限量版MR. DOB Bounce防摔行李箱。
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其實Bounce防摔行李箱於去年12月於美國及韓國首度推出並大獲好評後，這款MR. DOB限量版行李箱的主角MR. DOB正是自1993年起成為村上隆視覺語言的核心象徵。他說：
我很期待看到MR. DOB透過手機殼等日常電子配件，融入大眾的生活之中。MR. DOB變成行李箱上的圖案，甚至化身為AirPods立體耳機保護殼，這些轉變象徵著這角色的新篇章。
由即日起，大家可於casetify.com/co-lab/takashi-murakami登記優先選購，正式發售日期則為4月11日。
產品查詢：3480 3281