嶺南創見｜多鼓勵子女參與藝術活動表達情緒　嶺大學者：各人均需學習與情緒共處

【嶺南大學/情緒健康】近年青少年的情緒健康問題備受關注，無論家長或社會各界皆希望孩子能健康快樂地成長，若從心理學角度研究分析，青少年主動幫助他人有助於培養正向情緒，亦能提高抗逆力。

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嶺南創見｜當義工有助自身心理健康

多項心理學研究都指出，主動參與義務性質的助人活動，例如義工服務或朋輩支援，不但能幫助受助者，助人者本身的心理健康也會得到明顯改善。當青少年受助者感受到父母和朋友的情感支持時，他們的快樂感和社交聯繫感也會有所提升。這說明，助人自助的互動對促進青少年的整體心理健康具有實質的作用。

現時，本港不少中學已開始培訓學生成為關注情緒健康的「學生大使」。例如筆者所屬的研究團隊亦積極參與其中，透過校園內的「心理健康大使培訓計劃」，讓學生學習基本輔導技巧、情緒管理方法及正向心理學的知識，以培養抗逆力和建立成長型思維。這些培訓不僅能幫助學生掌握自我調節情緒的能力，更能鼓勵他們主動關心及支援身邊的同學，從而提升個人的自信與效能感，即相信自己有能力成功應對各種挑戰和達成目標的信心。

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家長和老師初期或許會認為這些技巧對中學生而言過於困難，但研究證實若有適當的指導與訓練，中學生也能很好地掌握簡單而實用的情緒支援技巧，並主動為同伴提供初步協助。透過朋輩之間的互相了解，學生更容易坦誠表達自己的情緒，也更願意主動尋求幫助，逐漸形成緊密和積極的朋輩支援網絡。

除了透過朋輩支援及家庭支持，藝術活動也是促進青少年情緒健康的有效途徑之一。筆者所屬的研究團隊與青協合作的研究初步顯示，青少年透過參與舞蹈、無伴奏合唱（A cappella）等表演藝術活動後，在面對陌生環境和困難挑戰時，能更主動合作及積極應對困境。此外，研究發現，學生能通過藝術創作提升表達情緒的能力。藝術能讓學生更好地了解自己的內心世界，透過輕鬆的方式釋放壓力，學習與自己的情緒和平共處。因此，筆者建議家長多鼓勵子女在家中嘗試透過藝術形式表達情緒，無論是繪畫、寫作或音樂，都能成為他們抒發感受的良好渠道。

▲ 嶺大學者研究發現，青少年主動幫助他人有助於培養正向情緒，亦能提高抗逆力。（嶺大提供）

青少年的情緒健康問題確實令人擔憂，但只要掌握合適的方法，鼓勵青少年主動面對及處理情緒，例如多向身邊人傾訴，解開心中困擾後，相信他們本身已具有潛在的自我情緒調節能力。筆者期望社會、學校和家庭能共同努力，透過朋輩支援、家庭支持以及各種活動，協助青少年建立健康而積極的情緒管理能力。

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