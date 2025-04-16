  • 24°C
香港時間：2025416日 (三) 10:17

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嶺南創見｜多鼓勵子女參與藝術活動表達情緒　嶺大學者：各人均需學習與情緒共處

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

家長宜多鼓勵子女參與藝術活動表達情緒，因各人均需學習與情緒共處。

嶺南大學/情緒健康】近年青少年的情緒健康問題備受關注，無論家長或社會各界皆希望孩子能健康快樂地成長，若從心理學角度研究分析，青少年主動幫助他人有助於培養正向情緒，亦能提高抗逆力。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

嶺南創見｜當義工有助自身心理健康

多項心理學研究都指出，主動參與義務性質的助人活動，例如義工服務或朋輩支援，不但能幫助受助者，助人者本身的心理健康也會得到明顯改善。當青少年受助者感受到父母和朋友的情感支持時，他們的快樂感和社交聯繫感也會有所提升。這說明，助人自助的互動對促進青少年的整體心理健康具有實質的作用。

現時，本港不少中學已開始培訓學生成為關注情緒健康的「學生大使」。例如筆者所屬的研究團隊亦積極參與其中，透過校園內的「心理健康大使培訓計劃」，讓學生學習基本輔導技巧、情緒管理方法及正向心理學的知識，以培養抗逆力和建立成長型思維。這些培訓不僅能幫助學生掌握自我調節情緒的能力，更能鼓勵他們主動關心及支援身邊的同學，從而提升個人的自信與效能感，即相信自己有能力成功應對各種挑戰和達成目標的信心。

點擊圖片放大
+4
+3

家長和老師初期或許會認為這些技巧對中學生而言過於困難，但研究證實若有適當的指導與訓練，中學生也能很好地掌握簡單而實用的情緒支援技巧，並主動為同伴提供初步協助。透過朋輩之間的互相了解，學生更容易坦誠表達自己的情緒，也更願意主動尋求幫助，逐漸形成緊密和積極的朋輩支援網絡。

除了透過朋輩支援及家庭支持，藝術活動也是促進青少年情緒健康的有效途徑之一。筆者所屬的研究團隊與青協合作的研究初步顯示，青少年透過參與舞蹈、無伴奏合唱（A cappella）等表演藝術活動後，在面對陌生環境和困難挑戰時，能更主動合作及積極應對困境。此外，研究發現，學生能通過藝術創作提升表達情緒的能力。藝術能讓學生更好地了解自己的內心世界，透過輕鬆的方式釋放壓力，學習與自己的情緒和平共處。因此，筆者建議家長多鼓勵子女在家中嘗試透過藝術形式表達情緒，無論是繪畫、寫作或音樂，都能成為他們抒發感受的良好渠道。

嶺大學者研究發現，青少年主動幫助他人有助於培養正向情緒，亦能提高抗逆力。（嶺大提供）

青少年的情緒健康問題確實令人擔憂，但只要掌握合適的方法，鼓勵青少年主動面對及處理情緒，例如多向身邊人傾訴，解開心中困擾後，相信他們本身已具有潛在的自我情緒調節能力。筆者期望社會、學校和家庭能共同努力，透過朋輩支援、家庭支持以及各種活動，協助青少年建立健康而積極的情緒管理能力。

更多報道：

SEN學童｜小朋友唔專心無記性？ 專家拆解ADHD 3大症狀 4款遊戲助兒童提升專注力

兒童心理｜JEMS以培養學童良好品格為使命 劉馬露明分享家長紓緩情緒良方

做功課︱小朋友唔肯做功課催促下更發脾氣 兒童心理學博士3個辦法教出自覺好孩子

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 嶺南大學和富李宗德諮詢及輔導心理學研究中心研究助理教授 伍天昕

欄名 : 嶺南創見

相關文章

兒童健康丨不規律就寢時間影響大腦發育　學習能力情緒健康均影響
18:11 2023/11/09
兒童健康丨不規律就寢時間影響大腦發育　學習能力情緒健康均影響
兒童情緒丨女兒來不及整理頭髮恐上學遲到感焦慮 媽媽竟鼓勵咁做？
14:35 2023/11/09
兒童情緒丨女兒來不及整理頭髮恐上學遲到感焦慮 媽媽竟鼓勵咁做？
睡眠健康︱兒童半夜磨牙不只心理壓力大　研究：身體恐缺乏2種營養素
13:19 2024/03/18
睡眠健康︱兒童半夜磨牙不只心理壓力大　研究：身體恐缺乏2種營養素
展覽活動｜幸福醫藥關注兒童精神健康舉辦展覽　副行政總裁黎有信籲家長放下手機陪伴子女
12:36 2024/06/11
展覽活動｜幸福醫藥關注兒童精神健康舉辦展覽　副行政總裁黎有信籲家長放下手機陪伴子女
教評專欄｜何福堂小學推校園「精神健康日」　老師、家長齊參與助孩子提升抗疫力
10:00 2024/11/29
教評專欄｜何福堂小學推校園「精神健康日」　老師、家長齊參與助孩子提升抗疫力
育兒心得︱陳敏兒開Talk分享5個英文字　助孩子建身心靈健康
14:46 2025/02/17
育兒心得︱陳敏兒開Talk分享5個英文字　助孩子建身心靈健康

你可能感興趣

兒童健康丨不規律就寢時間影響大腦發育　學習能力情緒健康均影響
18:11 2023/11/09
兒童健康丨不規律就寢時間影響大腦發育　學習能力情緒健康均影響
兒童情緒丨女兒來不及整理頭髮恐上學遲到感焦慮 媽媽竟鼓勵咁做？
14:35 2023/11/09
兒童情緒丨女兒來不及整理頭髮恐上學遲到感焦慮 媽媽竟鼓勵咁做？
睡眠健康︱兒童半夜磨牙不只心理壓力大　研究：身體恐缺乏2種營養素
13:19 2024/03/18
睡眠健康︱兒童半夜磨牙不只心理壓力大　研究：身體恐缺乏2種營養素
兒童健康 正能量 壓力 舞蹈 音樂 輔導 表演 文娛藝術 義工 中學

最高瀏覽

胃癌｜確診到癌逝僅1個月　28歲百萬網紅不敵胃癌遺下4名年幼孩子
胃癌｜確診到癌逝僅1個月　28歲百萬網紅不敵胃癌遺下4名年幼孩子
凍齡港姐︱楊寶玲激罕曝光歷兩次離婚受盡情傷　帶1子再婚初戀情人周遊享福
凍齡港姐︱楊寶玲激罕曝光歷兩次離婚受盡情傷　帶1子再婚初戀情人周遊享福
急症室最長等候時間（04月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月16日 時間04:05）
港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討
港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】