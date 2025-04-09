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校園直擊︱保良局黃永樹小學三年級全體露營　挑戰行夜山親子遊戲家長見證孩子成長

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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保良局黃永樹小學小三學生挑戰露營行夜山。

保良局黃永樹小學/露營/團隊精神/成長活動/自理能力/親子關係】保良局黃永樹小學三年級全體師生日前到西貢北潭涌渡假營，展開為期兩日一夜的露營活動。出發當日，同學們揹著脹鼓鼓的背包，臉上洋溢著興奮與期待。多位家長坦言，由於這是兒子第一次離家過夜，所以有點擔心。陳瑞良校長則表示，這是一個成長活動，希望同學們能夠學習獨立。

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抵達營地後，同學們先學習做茶粿，一邊體驗舊時的農村文化，一邊學習自己親手做客家糕點。接著，他們在導師指導下進行紮營體驗。起初，各組都顯得手忙腳亂，但經過多番嘗試後，終於成功地把帳篷整齊地排列在營地上。過程中，同學們不僅學會聽從指令，更深刻體會團隊配合的重要性。

親手製茶粿行夜山 團隊合作搭帳篷

最具挑戰的是「行夜山」活動。同學們會戴上頭燈，或會手持電筒，然後一組組向山路進發。雖然有些同學起初會表現出恐懼，但大家在同伴的鼓勵下都能堅持到底。當大家到達終點時，都興奮得高聲慶祝，勝利的歡呼聲頓時響徹樹林間。

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第二天，營地迎來了親子活動環節。家長們特地前來參加，與孩子們一起參與「水管陣」和「恐龍踏步」等團隊合作歷奇活動。在「水管陣」遊戲中，家長和孩子們需要共同合作，利用水管搭建軌道，將乒乓球安全運送到終點。當任務順利後，大家都激動地擊掌慶祝，臉上洋溢著自豪的笑容。之後的「恐龍踏步」遊戲更是將氣氛推向高潮，家長和同學們需要戰戰兢兢地踏在一塊塊的磚頭上前進，不少家庭一開始都步履蹣跚，但很快就找到了默契；雖然中途幾次差點摔倒，但最終還是成功完成了挑戰。

親子活動增進關係 見證孩子成長 

有家長說：「雖然才一天沒見，但感覺孩子長大了不少。」陳校長表示，這次三年級全體露營活動是讓同學學習照顧自己，培養自理能力的機會。同學們「行夜山」的活動雖然會累、會驚，但這正好是讓他們變得更勇敢呢！學校舉辦這樣的戶外活動，不僅是鍛煉同學們的獨立能力，更是為了培養他們團隊精神和克服困難的勇氣。

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短短的露營活動，每個環節都見證著同學的成長。這樣的實踐教育，讓家長們看到了同學們在課堂之外的成長與蛻變，無疑將成為他們成長路上難忘的一課。

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