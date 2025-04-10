外賣員騷擾｜外賣員送餐後深夜私訊騷擾女生　揚言身處住處樓下：你是我喜歡的

▲ 外賣員送餐後深夜私訊騷擾女生，揚言身處住處樓下：你是我喜歡的。

【外賣員 / 騷擾 / 隱私信息】外賣員透過平台接單後，能夠獲悉該名用戶的電話號碼及住址，有時可能會給顧客帶來不必要的麻煩。

近日，有女生在Threads發「警世帖」，指日前經外賣平台點叫外賣，豈料深夜竟收到外賣員的騷擾短訊，更指自己在女生住處樓下，這令她十分驚懼不安，遂報警及向外賣平台投訴。

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外賣員騷擾｜女生電梯遇外賣員提前交收

樓主憶述稱，事發當日自己肚餓，「諗住到屋企外賣已經到咗」；隨後，樓主與友人到達住所乘電梯時，恰巧遇到了給她們送餐的外賣員，她展示了自己的外賣訂單便在電梯內完成了交收。

隨後，樓主與有人到達樓層後便行出電梯，而外賣員則乘電梯回到地面離開。

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外賣員騷擾｜深夜收到騷擾短訊 外賣員稱在女生家樓下

然而，樓主隨後竟然收到陌生號碼的WhatsApp訊息：「你是我喜歡的那個」、「可以搭訕嗎」；起初她因為不忍傳訊的電話號碼，便沒有理會，惟對方又在近凌晨時分聯繫她，樓主以為「係我識嘅人玩我」，直至對方講出她的住址，且表達方式不同尋常，「（我）覺得好恐怖」，遂將對方的電話號碼封鎖。

樓主思來想去懷疑是早前送餐的外賣員，遂打開外賣平台查詢訂單信息，發現與他的電話號碼一致；她將此事告知朋友後以樓主名義與對方交談，豈料外賣員表示自己在樓主家樓下，這個消息令樓主「嚇到喎喊+睡唔著」；並於翌日報警並向外賣平台投訴，但仍然「好驚佢會嚟搵喎」。

樓主補充道，通常自己叫外賣都會讓對方將餐食放在門口，聽到對方離開後才開門拿外賣，但唯獨這次恰巧在電梯遇見，便被騷擾。

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外賣員騷擾｜網民怒斥外賣員：好恐怖！

此事引起網民熱議，不少網民怒斥外賣員離譜，「咁癲，條友應該XX，呢啲人手法可能會好極端，小心人身安全」、「XX，真係影響到正常嘅同行，直情要炒啦，建議去備咗案先」、「好恐怖」、「呢啲真係害群之馬嚟」、「好恐怖，叫個外賣都有變態嘅，一個人住更加要小心」。

亦有人建議修改用戶信息以保護自身安全，「外賣app用男人名，平時都係叫擺門口，等佢走咗我先出去拎，拎完先再喺app同佢講返唔該」、「最好叫佢放喺門口自取就算」、「最好門口裝返個cctv」。

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