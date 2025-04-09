關稅戰｜港出口製造商步入寒冬期　林健鋒籲銀行彈性處理企業貸款

▲ 立法會商界議員林健鋒指，對於做美國生意的出口商及製造商而言，現時是步入寒冬期。（資料圖片）

中美關稅戰再度升級，美國白宮證實，由於中國不肯撤銷關稅報復措施，美國政府會按總統特朗普的決定，對華開徵104%關稅。行會成員、立法會商界議員林健鋒形容，美國現時的做法是「大石砸死蟹」，屬霸凌行為。對於做美國生意的出口商及製造商而言，現時是步入寒冬期，呼籲港商團結一致，共渡難關。

林健鋒今早（9日）在電台節目表示，現時美國加徵稅至104%，對港商來說是進退兩難。面對高稅率，有些廠家被迫遷移生產線至東南亞，惟即使供應鏈重組，成本都會劇增。現時，不少企業面對大批貨品無法出貨，即使製造完成但都收不到錢，大大影響企業的現金流。他又指，美國之前亦曾發動貿易戰，但並不如今次如此針對性，今次是無差別攻擊，波及範圍廣闊，破壞性極強。

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林健鋒續指，昨日已與金管局見面，提出不少建議方案，希望盡量協助港商。企業日常基本的營運成本不變，更要額外繳付租倉處理無法出貨的囤積貨品，部分企業已到達危急存亡之秋，希望銀行可以伸出援手，協助渡過難關。

林健鋒明白銀行有自己的考量，但希望金管局和銀行能急商界所急，可以更彈性處理企業貸款，例如還息不還本計劃再延長12個月、按揭證券公司加快處理中小企融資擔保計劃索償、銀行釋放貸款空間等。在開拓新興市場時，政府可以幫忙，例如將相關的保險保費與傳統巿場看齊，以減輕企業的負擔。

他又指，現時雖然積極開發新興巿場，但仍然不及美國巿場的一部分，不能一下子取代整個美國市場；雖然歐盟巿場是大巿場，但要再調整巿場仍需要時間，強調大家要團結一致，共渡難關。

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