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星二代尖子｜林盛斌10歲三女體操比賽勇奪第1名　精通鋼琴豎琴赴比利時參賽獲雙料冠軍

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

機兒好叻女，Bob嫂真的教導有方！

【林盛斌/黃乙頤/星二代】林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）婚後育有4名子女，Pearl在照顧兒女方面從不假手於人，而且因材施教，用心栽培他們。當中三女林機兒文武雙全，近日在體操比賽中勇奪冠軍，其實早於去年暑假，當時不足10歲的機兒已遠赴比利時參加鋼琴及豎琴組比賽，更獲雙料冠軍！

「娛圈多仔公」Bob與太太Pearl育有3女1子，包括大女林霏兒、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，Bob主力工作賺錢，Pearl就肩負起照顧子女的責任，她親力親為教導仔女，還不時在社交平台分享仔女的「威水史」。

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星二代尖子｜Bob三女機兒勇奪體操比賽冠軍

日前Pearl上載10歲的機兒站在頒獎台上，拿著獎狀的照片，透露機兒在體操比賽中奪得冠軍：「經歷了1460天，因為爸爸挑戰媽咪，問個女攞第一，係幾多個人裏面嘅第一？所以我決定出一個post，紀念一下！尤記得佢第一次出公開比賽， 23個人裏面，佢排第21 ，當日佢問我，我係咪做得好差？我話俾佢聽，排名只係表示你今日喺呢一班人裏面嘅表現排位，並不代表你個人質素。況且我哋係第一次比賽，慢慢努力，享受比賽，肯付出，總會有收穫。」

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Pearl指相隔四年，機兒再踏上體操舞台，終於奪得第一名，Pearl開心表示：「四年後的今天，佢喺38個人裏面攞冠軍，對佢係一個好大嘅肯定，而佢第一句同我講都係好開心自己有付出有收穫，不是所有的堅持都有結果，但總有一些堅持，能從冰封的土地裡，培育出十萬朵怒放的梅花。」網民都紛紛留言大讚機兒叻女！

林盛斌女兒｜遠赴比利時參賽獲雙料冠軍

除了自小學習體操，機兒同時精通鋼琴和豎琴，去年暑假，Pearl曾分享機兒到比利時參賽獲奬的照片，機兒鋼琴及豎琴都同時獲得冠軍，非常厲害。當時Pearl指機兒未夠10歲，一年內被媽媽催谷去比賽跟表演無限輪迴，今次更參加兩種樂器，繼而有感而發：「人家小朋友練習一個鐘，機兒就要兩個鐘（兩種樂器），但最終都沒有令媽媽失望，而且更順利完成，還獲雙料冠軍。」

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林盛斌女兒｜機兒性格慢熱需長時間適應新事物

Pearl曾坦言4名子女中，每次接觸新事物的時候，機兒需要適應的時間較長，但這不代表她較蠢或能力特別差，機兒只是一個慢熱的小朋友，而且非常實際，每件事情都要盤算清楚利與弊才會實行，是典型處女座性格。所以Pearl對機兒說得最多的一句話是：

一定要自己嘗試，而且懂得自己面對，人生冇其他人會為你負責，只有自己係最可靠！

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