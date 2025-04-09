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著數優惠｜南豐紗廠春季推三重獎賞 復活節食玩買支持留港消費

休閒消費

發布時間： 1 小時前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

南豐紗廠春季食買獎賞，推出三重着數優惠。

第一波「春日購物獎賞」， NF Touch 會員由即日起至 4 月 27 日親臨南豐紗廠，即可獲得港幣 50 元南豐紗廠電子優惠券兩張，總值港幣 100 元。會員其後於紗廠任何零售好匠消費滿港幣 100 元，即可使用一張電子優惠券，相等於半價優惠！

另外同一推廣期內，逢星期一至五（公眾假期除外）下午 2 時後進入南豐紗廠停車場，訪客可憑在南豐紗廠任何零售商戶單筆消費滿港幣 100 元、以電子支付的單據，換領免費泊車 1 小時優惠！車位數量有限，供應需視乎當日情況。

着數第二波餐飲優惠， 午市時段由 4 日 14 日至 5 月 9 日，逢星期一至五（公眾假期除外）中午 12 時至下午 2 時半期間，顧客在南豐紗廠指定餐廳內以電子消費方式，單一消費滿港幣 100 元，即享 8 折優惠（此優惠只適用於堂食，以及需在下午 2 時半之前完成結帳。）！

晚市訂座優惠：5 月 1 日至 31 日期間，所有 NF Touch 會員凡預訂紗廠指定餐廳晚上 7 時後之席位，並於屆時以電子支付單筆消費滿港幣 100 元，結賬時即可使用港幣 50 元優惠券，同樣相等於半價！每位會員都將會獲發一張相關優惠券，只限單次使用。

着數第三波：全新收藏級南豐紗廠襟章或鐵製磁石貼．只需追蹤南豐紗廠之社交平台（Facebook 或 Instagram），再到紗廠地下禮賓部向職員展示，即可獲贈乙枚。數量有限，先到先得，送完即止。

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