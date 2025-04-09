中年好聲音︱《中年》人妻曾被指出軌展不倫戀　緋聞無損夫妻關係與丈夫慶祝7周年銅婚

▲ 曹敏寶與丈夫慶祝結婚7周年。

【曹敏寶 / 中年好聲音 / 林潤生 / 梁浩銓】現年39歲曹敏寶（Mable）於2011年以歌手身份出道，並於2018年與科學家林潤生結婚，婚後育有1子1女，分別是現時5歲兒子Darius和3歲女兒Damie。

曹敏寶亦專心相夫教子減少幕前演出，直到2022年參加《中年好聲音》重拾音樂夢並知名度大增。

可是因為曹敏寶在《中年好聲音》與同屆參賽者梁浩銓曾「情侶檔」演出，而且二人過往常表現親暱，由此外間認為二人關係曖昧。

在去年1月，梁浩銓驚傳婚變，有傳媒揭出他與正懷孕的太太分居，因此曹敏寶被傳向丈夫林潤生「派帽」，介入梁浩銓婚姻，捲進不倫戀。

中年好聲音丨曹敏寶爆不倫戀後首現身 與梁浩銓斷絕來往提丈夫即爆喊

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中年好聲音︱曹敏寶賀結婚7周年

傳聞爆出後，梁浩銓澄清婚變與曹敏寶無關，強調兩人只是朋友。

至於曹敏寶曾回應傳媒指，獲得丈夫的信任及支持，稱：「當初我喺焦慮症嘅低谷佢喺度，今日亦都一樣。我最擔心一定會係我媽咪，希望謠言盡快停止，唔好破壞每個家庭。」同時指爆出緋聞後，與梁浩銓已沒再聯絡，，更指遇上丈夫是她最幸福的事。

在昨日（4月8日），曹敏寶與林潤生結婚7周年紀念，她在個人社交平台上載夫婦合照證之前風波無損夫妻關係，並放閃寫道：

去到冰天雪地好像會變美

那天覺得自己特別美的

可能是這7個年頭裡

無論生活

是喜是悲

是苦是甜

你也是堅定的握著我的手

共同渡過👫 你最不解別人的溫柔

自己卻是最體貼的人

你把甜言蜜語都化作行動 然後你的幽默只有我懂🤭😉 7年是銅婚

但我想頒個金獎比你

我最好的丈夫

最好的朋友

最好的爸爸

最好的·木木