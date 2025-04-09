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啟德七欖2025｜七欖門票銷售量創新高　入場人數逾11萬人

港聞

發布時間： 51 分鐘前

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香港國際七人欖球賽移師啟德主場館，取得圓滿成功。（中國香港欖球總會提供）

「2025年國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」於上月最後一個周末，首次移師啟德主場館，並取得圓滿成功。開賽前門票銷售量已創下新紀錄，共售出超過4.3萬張三日套票，而入場人數更超過11萬人，比去年增加近15%，整個七欖周末也接待逾3萬名國際遊客。

過去30多年來，七欖都在香港大球場舉行，今屆七欖遷往啟德新場館，最終創下歷史新高。一連三日合共上演72場緊張刺激的比賽，以及一連串充滿娛樂性的節目，還有阿根廷男子隊首次在香港站捧起冠軍銀盃，場內售出超過14萬品脫的啤酒，不但打破所有搬遷疑慮，亦讓啟德主場館成為體育及娛樂活動的新地標。

此外，首次在啟德舉行的國際七人欖球賽吸引不少知名人士到訪，包括世界欖球總會主席羅賓遜（Brett Robinson）和行政總裁基奧平（Alan Gilpin），以及一些欖球界的傳奇人物，包括有「小魔術師」之稱的世界最著名七欖名將、來自斐濟的撒力菲（Waisale Serevi）等。

而賽馬會亦邀請另外4552名來自各社區和慈善團體的青少年，首次在啟德體驗國際七人欖球賽；超過3000名註冊的青少年和小型欖球運動員亦參加了青少年組別比賽，以及著名的場內巡遊。

欖總表示，是次七欖賽事有英國知名搖滾樂隊Kaiser Chiefs、DJ Pete Tong和獨一無二的Gala為觀眾帶來精彩演出；而球場外還有數十支樂隊、DJ和舞蹈團隊在新設的「七欖球迷村」為觀眾帶來娛樂，三日以來球迷村共吸引54,697名訪客。

（中國香港欖球總會提供）

整個七欖派對共消耗逾35萬份食物及飲料，再次鞏固香港站作為全球最大型欖球盛會主辦地的美譽。來自25個國家和地區、超過145個媒體機構的465名認證媒體代表，也對這個盛事及新主場一致表示讚賞。

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