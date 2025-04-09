Coldplay演唱會邱彥筒叫好演出　穿8萬Fendi新裝成最耀目暖場嘉賓

▲ Marf於Coldplay演唱會當客席嘉賓，穿上Fendi新裝。

一連4場的Coldplay演唱會，於昨晚香港啟德體育園主場館正式舉行，香港女團COLLAR的成員Marf（邱彥筒）身為演唱會前的暖場嘉賓，及後亦在演唱會上與主音Chris Martin合唱《We Pray》，獲得不少讚賞，昨晚她穿的更是來自今年Fendi春夏系列，一身行頭超過$80,000﹗

▲ Marf於Coldplay演唱會當客席嘉賓，穿上Fendi新裝。

昨晚Marf的表演大獲好評，唱至《We Pray》中文版時，更被樂隧主音Chris Martin大叫amazing，要求Marf再唱一次叫在場觀眾細心欣賞她的精采演出，大有吐氣揚眉感覺。

至於Marf的一身白衣造型亦不可小覷，一直和Fendi友好的她，這一次全副Fendi上陣，包括奶油色懷舊運動風條紋針織短上衣、淺棕色迷你FF Logo的高腰針織短褲及搭配一件白色長外套均飾上共過千顆閃飾。

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此外，造型上亦搭配了與Red Wing聯名推出的米色FF Logo Classic Moc短靴、整套FENDI首飾、帶有精緻花卉圖案刺繡的裸色薄紗襪，以及FENDI First水晶太陽眼鏡，這一身行頭總值$84,290﹗

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