  • 27°C
香港時間：202549日 (三) 14:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Coldplay演唱會邱彥筒叫好演出　穿8萬Fendi新裝成最耀目暖場嘉賓

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Marf於Coldplay演唱會當客席嘉賓，穿上Fendi新裝。

一連4場的Coldplay演唱會，於昨晚香港啟德體育園主場館正式舉行，香港女團COLLAR的成員Marf（邱彥筒）身為演唱會前的暖場嘉賓，及後亦在演唱會上與主音Chris Martin合唱《We Pray》，獲得不少讚賞，昨晚她穿的更是來自今年Fendi春夏系列，一身行頭超過$80,000﹗

Marf於Coldplay演唱會當客席嘉賓，穿上Fendi新裝。

昨晚Marf的表演大獲好評，唱至《We Pray》中文版時，更被樂隧主音Chris Martin大叫amazing，要求Marf再唱一次叫在場觀眾細心欣賞她的精采演出，大有吐氣揚眉感覺。

至於Marf的一身白衣造型亦不可小覷，一直和Fendi友好的她，這一次全副Fendi上陣，包括奶油色懷舊運動風條紋針織短上衣、淺棕色迷你FF Logo的高腰針織短褲及搭配一件白色長外套均飾上共過千顆閃飾。

點擊圖片放大
+9
+8

此外，造型上亦搭配了與Red Wing聯名推出的米色FF Logo Classic Moc短靴、整套FENDI首飾、帶有精緻花卉圖案刺繡的裸色薄紗襪，以及FENDI First水晶太陽眼鏡，這一身行頭總值$84,290﹗

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Anson Lo聯乘意大利鞋王Giuseppe Zanotti即日預訂　球鞋+皮靴+Tote Bag 4月9日正式上架【內附多圖】
11:22 2025/03/28
Anson Lo聯乘意大利鞋王Giuseppe Zanotti即日預訂　球鞋+皮靴+Tote Bag 4月9日正式上架【內附多圖】
村上隆夥CASETiFY首推MR. DOB限量行李箱　聯同電子配件即日預訂4月11日上架【內附連結】
今日 12:46
村上隆夥CASETiFY首推MR. DOB限量行李箱　聯同電子配件即日預訂4月11日上架【內附連結】
時尚速報｜GU二度聯乘韓國rokh 加推5件男裝4月4日上架
10:19 2025/03/27
時尚速報｜GU二度聯乘韓國rokh 加推5件男裝4月4日上架

你可能感興趣

Anson Lo聯乘意大利鞋王Giuseppe Zanotti即日預訂　球鞋+皮靴+Tote Bag 4月9日正式上架【內附多圖】
11:22 2025/03/28
Anson Lo聯乘意大利鞋王Giuseppe Zanotti即日預訂　球鞋+皮靴+Tote Bag 4月9日正式上架【內附多圖】
村上隆夥CASETiFY首推MR. DOB限量行李箱　聯同電子配件即日預訂4月11日上架【內附連結】
今日 12:46
村上隆夥CASETiFY首推MR. DOB限量行李箱　聯同電子配件即日預訂4月11日上架【內附連結】
時尚速報｜GU二度聯乘韓國rokh 加推5件男裝4月4日上架
10:19 2025/03/27
時尚速報｜GU二度聯乘韓國rokh 加推5件男裝4月4日上架
樂隊 歌手 邱彥筒 消費種類 啟德 演唱會 時裝服飾種類 時裝服飾 ViuTV COLLAR

最高瀏覽

吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
急症室最長等候時間（04月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月09日 時間12:05）
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默