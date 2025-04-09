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八達通派錢︱八達通送$50增值額　Android手機用戶專享簡單4步領取

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撰文： 精明媽咪

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Android手機用戶專享簡單4步領取$50增值額。

【八達通/八達通優惠/八達通派錢】八達通為吸引客戶登記，宣佈推出Android用家優惠。即日起至2025年5月31日，首次加入Android版八達通的新用戶可享受專屬優惠，包括$50迎新獎賞及免費自選卡面，簡單4步即可領取！


八達通派錢︱登記Android版八達通 送$50增值額

Android手機用戶下載八達通App，即可新增Android版八達通。成功登記後，無需打開App或解鎖手機，只需「嘟」一聲即可完成支付，讓消費及搭車變得更快捷。

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同時，加入Google錢包後，還可啟用「尋找我的裝置」功能，進一步提升支付安全性。由即日起至2025年5月31日推廣期內，新加入Android版八達通的用戶，只需完成以下步驟，即可輕鬆賺取$50迎新獎賞：

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八達通派錢︱活動條款與注意事項

  • 優惠僅限於2025年4月7日至5月31日期間加入Android版八達通的新用戶，先到先得，名額共6,000名。
  • 活動適用於具備NFC功能並升級至Android 12或以上版本的裝置。
  • 獎賞將於2025年6月18日至7月17日期間透過八達通App發放，請於指定期限內領取。
  • 詳細條款及細則，請參閱迎新獎賞條款。

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