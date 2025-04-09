賭王公子｜哈佛大學演講晒流利英語　MIT畢業生何猷君建議留學生回國發展

▲ 賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）早前現身哈佛論壇。

【何鴻燊/何猷君/哈佛/美國】已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷君（Mario），近年來積極發展個人事業，他旗下的電競公司星競威武集團（NIP Group）於去年7月成功在美國掛牌上市，他亦成為亞洲區最年輕的納斯達克（NASDAQ）上市公司創辦人，成就備受矚目。

賭王公子何猷君｜現身哈佛論壇

早前何猷君應邀出席哈佛大學中國論壇活動，Mario跟學生交流時展示其流利英語，有出席活動的人士拍片上載小紅書，大讚Mario「口才好、幽默又靚仔」，十足追星一樣。

席間，有留學生提問是否應該回國發展或留美，Mario以自身經歷建議大家回國創業，並分享了他的理由。

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賭王公子何猷君｜MIT畢業後一度疑惑

Mario回憶當年從麻省理工學院（MIT）碩士畢業時，曾獲邀留美工作，他當時堅信在美國接受了頂尖教育，未來一定能過得很好。然而，他最終選擇回港並在上海創業。

他分享道：「我的建議是你們應該回國，我完全有偏見，因為你們是一些最聰明的人，是我們國家培養出來最聰明的群體。」其後，他進一步解釋背後的邏輯：「我們談論資源，對嗎？創業需要資源，你想畢業後在美國建構自己的資源，從零開始，相比之下，你在國內可能認識一堆叔叔阿姨，那個更容易？」

Mario認為學生不應浪費父母創建的資源：「所以，說我留在美國了，並不會有多麼的驕傲，你可以回去利用你的關係和資源，是朋友及父母為你建造，不要讓它浪費掉。再做一些成功的事，然後再回來敲鐘，這樣的成就感其實沒有太大的區別，希望這能對你們有所幫助。」

▲ 何猷君（Mario）畢業於MIT麻省理工學院。（取自instagram）

賭王公子何猷君｜亞洲矚目創業新星

年紀輕輕的Mario憑藉努力成功創立事業，其持有14.2%股份的星競威武集團（NIP Group），於去年正式在美國納斯達克掛牌上市，同年4月，Mario更入選「2024福布斯中國果決先鋒人物」。

儘管Mario建議學生應善用父母創建的資源，但他在接受陳魯豫主持的節目《熱浪之外》訪問時，則強調自己沒有靠「父幹」。

他坦言：「這樣子就完全摧毁了我出去創業的初心了，如果是說用了家裡的資金去創業成功的話，那這叫家族產業，所以如果要動用到家裡的資金的話，那我出去創業幹嘛。」

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