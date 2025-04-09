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女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

現年60歲的張曼玉周二（8日）激罕在港露面看Coldplay演唱會。

【張曼玉/偶遇/Coldplay演唱會】英國樂隊Coldplay香港站4場巡迴演唱會周二（8日）在啟德體育園開鑼，有網民在觀眾席上發現年屆60歲的影后張曼玉（Maggie）激罕露面，其最新狀況也隨之曝光。

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有網民在社交平台小紅書上載相片，只見已很久未有在香港露面的張曼玉坐在低座較前排位置，身穿白色上衣，並戴上cap帽及口罩，打扮十分低調，一直低頭看著手機。而同場觀眾還有鍾鎮濤和太太范姜，從相片可見，兩人掛著贊助商的證件，在人群中穿插搵位坐好。

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女神露面｜網民：一眼認出她！

貼文發布後引起網民關注，不少人表示羨慕樓主，紛紛留言「這太幸福了吧」、「太幸運了」、「這麼多人，部落客怎麼注意到Maggie的啊？ 好厲害， 羨慕」；亦有人表示張曼玉雖已年屆60，但風采依然，「謝謝你分享我的女神！看眉眼還是能第一眼認出她！」、「姐姐狀態真好」、「Maggie狀態好好噢！好羨慕這場的！ ！」

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女神露面｜未有劇本能打動

張曼玉自2004年演出電影《錯的多美麗》（Clean）後，就開始減產，其後參與的電影均是客串性質。

她曾表示，自己已演出80多部電影，嘗試過各類角色，如果沒打動她的劇本，寧願過自己的生活。據知2004年後，她已推掉40多個劇本。

不過她近年開始再度活躍起來，曾於22年在港出席時裝品牌活動，之後又於23年為護膚品牌拍攝廣告。在廣告短片中，張曼玉自在地騎著單車，隨性地漫步在倫敦的大街小巷，又在草地上野餐和玩狗，盡情享受著自己的me time。

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女神露面｜張曼玉：要真心愛自己

廣告中有幾個大特寫鏡頭，只見當時已58歲的張曼玉氣色甚好，她亦在片中感性說道：「以前的我每天都忙，沒有注意到『愛自己』，還好現在也不太晚」。

在經歷多年的歲月洗禮之後，張曼玉懂得了如何「愛自己」。她又指：「Life is Not a Race，每個人都可以用他的方式，去寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。成為最棒的自己，每一天都要好好的、真心的愛自己」。」 

女神露面｜每日飲1物助清腸排毒

在保養方面，除了飲食清淡，並避免油炸及重口味食品外，張曼玉曾透露自己每天早上都會喝一杯溫鹽水，幫助清腸、排毒；只要腸胃好，就不易發胖、皮膚也會越來越好。此外，她還會每天喝3杯牛奶，不僅有助補充鈣質，還能提供飽足感。

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