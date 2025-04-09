抗癌勇士丨「40億千金」蔡頌思出嫁　60歲張達明致賀辭嚴重口齒不清疑抗癌後遺症

【張達明/鼻咽癌】已故百億「海產大王」蔡繼有孫女、31歲蔡頌思（Jocelyn）在日前出嫁，婚禮現場星光熠熠，不少政要娛圈名人皆有出席道賀。婚宴席間，作為蔡頌思的戲劇恩師、現年60歲的張達明亦有拍片致賀，不過疑因抗癌後遺症，片中張達明嚴重口齒不清，不看字幕根本無法聽得出他在說什麼，令人對他狀況大感痛心。

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據傳家族至少擁有40億資產，故有「40億千金」之稱的蔡頌思日前於小紅書上載了多段婚禮影片，並分享了張達明預先錄製的婚禮道賀片，她更留言道謝:

真的特別感動能在婚禮上收到達明老師準備的驚喜視頻！這份心意讓我超級受寵若驚！說起來和達明老師的相識真是緣分。2016年我剛從中大畢業，憑著對表演的一腔熱血跑去香港話劇團試鏡，就這樣認識了達明老師。沒有他的指導和幫助，就不會有現在的我。這些年他一直照顧我、支持我，真的特別感激。

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張達明的道賀致辭片只有短短3分鐘，主要講述他與蔡頌思相識過程、合作及祝福。不過，更令人關注的是片中臉容非常瘦削，臉上滿佈眼紋的張達明健康情況。雖然片中頭戴黑色賊仔帽兼穿上西裝的張達明已刻意打扮，不過當他開口說話時，疑似因抗癌後遺症，出現了嚴重口齒不清，而且說每一個字似乎都相當吃力，令人深感痛心。

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片段曝光後，不少網民紛留言，「張達明怎麽那麽口齒不清」、「不看字幕真不知道他說啥」、「張達明他怎麽了…」。而蔡頌思亦有回應指張達明已相當努力了。

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曾患鼻咽癌兼金屬中毒

1997年，張達明出現鼻塞病徵，但當時只當是鼻敏感，到內地拍劇2個多月返港後才處理，之後一路拖延至2011年才認真進行檢查，結果確診鼻咽癌一及二期。治療期間更不慎金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍變成了「鉑金俠」。

2012年張達明再被傳媒影到暴瘦情況，他於同年9月證患鼻咽癌第3期。張達明曾接受港台《舊日的足跡》訪問，憶述抗癌期間太太何念慈一直陪伴張接受化療，可是在2016年張達明突然宣布離婚，結束15年婚姻。張達明坦然道：「跟太太分開的原因，是希望大家會過得好一些，就是這樣簡單」。

張達明曾受訪指足足花了10年才康復，但漫長的抗癌路亦令自己留下後遺症，其右耳聽力僅餘五成，左耳則有8成，但就需要間中抽膿才能聽清別人說話。他曾憶述：

未病發前一直讓身體忙，由讀書到出來工作，試過日睡2小時，加上食煙，亂進食不健康食物，有日發現不時流鼻血，但因流血不多沒有理會。

3大鼻咽癌成因

台灣醫院副院長兼醫學院耳鼻喉科教授婁培人日前於當地健康節目《健康2.0》分享指，鼻咽癌發生成日主要與以下3點相關:

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鼻咽癌5大症狀

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