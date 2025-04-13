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美心優惠｜美心首推宵夜時段8折優惠　學生長者晚市堂食外賣限時85折

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

整個4月美心MX有驚喜快閃優惠，不論午、茶、晚市甚至宵夜都有不同快閃優惠套餐以供選擇。

股市近日一片愁雲慘霧，不少人外出用膳都要出盡辦法慳得就慳，連鎖快餐店美心MX及Food²首推宵夜時段優惠，4月一連4個星期三晚上8時後推出8折優惠。另外，即日起至5月5日，長者、學生於晚市任何惠顧，享有限時85折優惠。

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繼火鍋店、酒樓推出宵夜時段優惠吸客，估不到連鎖快餐店也湊上一腳，美心MX及Food²宣布4月9日起逢星期三（4月9日、16日、23日及30日）晚上8時後推出8折優惠。宵夜優惠適用於全線美心MX、美心Food²分店，紅磡Food²、大會堂MX、西九高鐵站MX及機場中場MX分店除外，而優惠不能兌換現金或與其他優惠並用，並不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣2人餐、特價燒味優惠、八達通增值服務、自助售賣機、MX網上外賣自取平台及所有外送服務。

此外，美心MX、Food²亦推出長者、學生晚市85折優惠，即日起至5月5日每日5時後，老友記記得帶埋長者咭、樂悠咭或長者八達通，而同學仔凡穿著校服或出示有效學生證，即可以享有優惠，堂食外賣都得，而優惠不能與其他優惠並用。

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美心優惠｜美食快閃優惠高達75折

另外，美心MX於4月11日至23日推出快閃優惠，涵蓋早市、茶市及午晚市的多款美食，優惠高達75折，包括早市套餐燒賣、蘿蔔糕及靚粥配茶或咖啡，折後$29.2起（原價$39起）；茶市台式肉燥飯配豉油皇雞髀及熱飲，折後$30.7起（原價$41起）；午晚市焗雞扒火腿飯，折後$36起。優惠限時供應，數量有限，售完即止。

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