▲ 舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信，舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！

【確認信 / 濫用公屋 / 舉報濫用公屋獎】為打擊濫用公屋，房委會於年初推出「舉報濫用公屋獎勵」計劃，舉報成功者可獲得3,000元獎金及謝狀。

近日，有港男在Facebook「香港公營房屋討論區」發帖，分享自己收到的、由房屋署善用公屋資源分組發出的「舉報濫用公屋獎」確認信；引來不少網民指責謾罵，他堅定表示：我會企出嚟做二五仔！

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舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信

「舉報濫用公屋獎」確認信中寫明，房屋署已於4月1日對樓主濫用公屋之舉報記錄在案，若舉報能成功向濫用公屋單位的租戶發出「遷出通知書」，樓主「將會被通知領取獎金及感謝狀」。

樓主對此十分滿意，表示「政府非常好，我會企出嚟做25仔，收到獎金再同大家講」。

▲ 港男高調晒濫用公屋督灰信。（取自Facebook「香港公營房屋討論區」）

舉報濫用公屋｜舌戰咒罵網民：我好下場喎！

帖文引起部分網民強烈反應，留言辱罵樓主，但他對此一一作出強硬反擊：

網民：「正X街嚟」，樓主：「你講濫用嗰啲？」； 網民：「二五仔無咩好下場」，樓主：「我好下場喎」； 網民：「乞衣都不如」，樓主：「你好高貴？」； 網民：「小心生子冇…」，樓主：「我生女」； 網民：「舉報成功買返枝金筆留念一下」，樓主：「買枝鐵筆」； 網民：「由此可見，為咗3千，去到幾盡！」，樓主：「300都去舉報」。 ▼ 點擊圖片放大 +11 +10

舉報濫用公屋｜不少網民支持：做得好呀！

不過，有很多網民支持樓主的做法，「如果濫用真係要舉報」、「到時等睇開箱文」、「點解咁多人覺得舉報有問題？公屋本身就係幫緊由需要人士，係租嘅，有能力嘅人根本唔應該霸住當係自己嘅」、「舉報後，麼有合理解釋的話要搬遷！排緊隊嘅先快啲上到樓，合理合法嘅事攪到好似做二五仔」、「如果有錢就買私樓」、「支持做得好呀」。

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