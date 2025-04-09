港鐵東涌綫｜配合路軌改道工程　下周六往返東涌至欣澳站提早收車

▲ 下周六（19日）晚上，東涌綫來往東涌及欣澳站的列車服務將會提早於晚上11時許收車。（資料圖片）

為配合東涌綫延綫項目工程，港鐵宣布下周六（19日）晚上，東涌綫來往東涌及欣澳站的列車服務將會提早收車，屆時將會有接駁巴士接載乘客來往兩站。

港鐵表示，東涌綫延綫項目東段工程的東涌東站附近路軌改道工程，將於下周六展開第二次道岔安裝工序，當晚東涌綫來往東涌站至欣澳站的服務將提早於晚上11時許完結。至於欣澳站來往香港站的列車服務則維持正常。

港鐵將於東涌綫沿綫派出約100名職員協助乘客，並透過不同渠道發放告示，以及在東涌站及欣澳站增設標示及指示牌。當晚將安排免費接駁巴士接載乘客來往東涌站及欣澳站，每3至9分鐘開出一班車，上落客點設於欣澳和東涌站A出口對出，預計車程約20至30分鐘。

港鐵提醒乘客及早規劃行程，需要乘搭12時18分前、由東涌開出的巴士班次，才可接駁往香港站方向的列車。

港鐵表示，是次安裝工程有一定複雜性，會爭取目標時間內完成安裝，讓列車服務於翌日清晨頭班車起全綫恢復正常，並會密切留意天氣及工程進度，如有突發情況，會盡快公布。

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