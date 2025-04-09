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台灣地震｜日本台灣接連地震　專家教執緊急避難包必備6大物品

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

日本台灣接連地震，專家教執緊急避難包必備6大物品。

【日本地震/台灣地震/防災包】台灣宜蘭縣今日（9日）發生黎克特制5.8級地震，台北地區有強烈震感，氣象署發出災防告警訊息，暫未收到人命傷亡報告。日本沖繩縣海域凌晨亦發生5.6級地震，當局無發出海嘯警報。

近日各地頻繁出現地震，要減少自然災害帶來的傷亡，就要加強防災意識，長備緊急避難包，以備不時之需，不過緊急避難包內要放甚麼物品？專家教路要放6大物品！

台灣地震｜台灣發生5.8級地震 多地有震感

台灣今早（9日）於上午9時53分發生5.8級地震，震央位於宜蘭縣政府東南面15.5公里，地震深度為72.4公里，多地有強烈震感，宜蘭、花蓮太魯閣震度達至4級，台北、基隆、南投、新竹、彰化則錄得3級。

台灣宜蘭縣今日（9日）發生黎克特制5.8級地震。（中央氣象署圖片）

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台灣地震｜緊急避難包必備6大物品

災害發生無法預料，但可以提前做好防災準備，以降低災害造成的傷亡。根據台灣內政部消防署消防防災館指，地震發生後，建築物嚴重受損，就需要立刻撤離建築物，因此家裡準備緊急避難包非常重要。

要準備緊急避難包，建議使用質輕、容易取用物品的雙肩背包，其後再執拾在避難場所及避難初期可能會需要的物品，同時要考量家人之間的不同需求，因此每個人都應該準備1個緊急避難包，收拾好後，放置在大門口或玄關附近等方便拿取的位置，並在背包外標註日期，以提醒自己每半年檢查一次避難包內的物品無損壞、遺漏或過期需要替換的情況。

至於緊急避難包，消防防災館建議必備以下6大物品：

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1.緊急糧食飲水

可準備飲用水、餅乾、朱古力、防災食品、真空速食食品等簡單糧食。有嬰兒的話應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭的副食品等。

2.醫療及清潔用品

準備優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手液、面紙、濕紙巾、衛生棉及常用藥物（如每日服用藥等，要注意藥品期限及保存方式）等。

3.禦寒衣物

輕便外套、內衣、襪子、毛巾、橡膠手套、雨衣、毛毯、暖包等，如有小型睡袋，亦可在背負範圍內一併帶出。有嬰兒的家庭需要帶尿布，嬰兒揹帶亦建議放在出門時方便拿取的位置。

4.貴重物品

身分證、銀行卡及存摺副本，其他重要證件副本，另外亦準備少量現金，盡量是零錢，因為可能會使用到公眾電話或自動販賣機。

5.鞋子

避難時，務必穿上鞋子，以防被路的上碎石、玻璃刺傷。

6.其他

其他物品則可準備如哨子、防災地圖、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器等，若有飼養寵物，也需要攜帶寵物的食品。

同場加映：地震正確避難動作

宜蘭縣防災資訊網曾分享「地震避難三原則」，提醒民眾在地震發生時，應以3個動作保護自己安全，減低受傷風險，3個動作分別是「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」。

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