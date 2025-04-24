18區小學巡禮︱灣仔區15間官津學校　一文看清各校特色/學術專長/收生要求

【灣仔區/津貼學校/官立小學/資助小學】每年均有不少家長為子女選校而煩惱，TOPick為大家分析全港18區小學、共36個校網的資助及官立學校，包括其辦學理念、學校特色、學術或體藝專長、收生要求、開班數目等。灣仔區主要為12校網，共有18間小學，包括11間資助學校、4間官立小學以及3校私立學校。當中，傳統名校有軒尼詩道官立小學、聖若瑟小學、瑪利曼小學等。

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灣仔區小學︱軒尼詩道官立小學

軒尼詩道官立小學創立於1949年，2015年轉為全日制小學。學校設有30個課室、禮堂、操場、視藝室、音樂室、學生活動中心、輔導教學室、外籍英語教師室等。小一至小六均為5班，學校以學生為中心的教學方法，鼓勵學生自主學習，透過師生互動和生生互動，培養學生樂於思考的學習態度和能力，並透過各種專題研習和實踐活動，激發學生的學習興趣和創造力。

除學術課程外，學校還積極參與各類校際比賽，如音樂、田徑、乒乓球等。學校聯繫學校包括皇仁書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、何東中學，即在中學統一派位階段，聯繫學校可為其聯繫小學保留最多 25% 的學位，過往軒小約有70%升讀英中。

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陳美齡寄語軒小學生：不要與他人比較

灣仔區小學︱軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）小一至小六同樣設5班，小一設2考1測，聯繫學校跟軒尼詩道官立小學相同。學校重視學生成長、德育、公民及國民教育，設有價值教育課，積極推展STEAM教育及電子學習，推廣閱讀和專題研習，一至三年級著重跨學科學習，四至六年級著重專題研習。同時，學校設有價值教育課、圖書課和外籍英語老師課，舉辦多個學藝班、課外活動、導修課及功課輔導課。

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軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 圖書課學生自創圖書【有片】

灣仔區小學︱聖公會聖雅各小學

聖公會聖雅各小學位於灣仔堅尼地道，創立於1961年，小一至小六設5班，小一1考1測。學校秉承聖公會的教育理念，校訓為「非以役人，乃役於人」，致力培養學生的品德、學術能力及社會責任感。學校推動跨課程閱讀，提升學生語文能力，透過電子學習、全方位學習及跨學科活動，提升學生學習興趣和自主學習能力。

同時，學校重視學生的高階思考能力和培養創意能力，推展校本資優課程、啟迪課程、STEAM教育，培養學生探究事物的興趣，豐富學習經歷，提升學生的解難能力，照顧學生學習的多樣性。另外，透過境外學習活動，擴闊學生視野。

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【國家安全教育日】楊潤雄到小學出席升旗禮 指學校應讓學生明白要維護國家安全

灣仔區小學︱聖若瑟小學

聖若瑟小學位於灣仔活道，與聖若瑟書院有直屬關係，是一所提供英文授課的小學。各級均設5班，小一2測1考，學校致力推行「正向教育」，培養正面價值觀和態度，幫助學生建立效能感、歸屬感和積極樂觀態度。學校亦透過「大哥哥計劃」、「輔導組領袖生訓練」、「成長的天空計劃」建立一個關愛環境及培養學生的領導才能和應變力。

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明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課 讀港島傳統名英小寫得一手靚中文

灣仔區小學︱瑪利曼小學

瑪利曼小學是一所天主教資助女校，創立於1927年，校訓為「天主是我的明燈」。小一至小六各級設4班，特色之一是小一不測不考，並擁有直屬名校中學瑪利曼中學。學校關注學生心理、身體和精神健康，致力培養他們成為快樂的人，同時，校方會增強多元有效的學習過程，培養學生成為MPS Thinkers（多角度思考能力）和Respectful MPS Collaborators (互相尊重和合作能力）。

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【校長專訪】人性化教育不讓學生做「透明人」 瑪利曼小學校長找亮點非單看成績表

灣仔區小學︱區內其餘官津小學名單

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中西區小學︱分清一條龍、直屬、聯繫中小學關係

「一條龍」學校的小六學生，毋須經過篩選可升讀所屬中學；而直屬意思即指，其直屬中學在扣除留級學額，及自行分配學額後，最多可保留85％學額給予其直屬小學的學生；最後「聯繫」顧名思義就是與中學有聯繫，一般中學可以有多間聯繫小學，而小學也可與多間中學聯繫，當聯繫中學在扣除重讀生及自行分配學位數目後，可最多保留餘額25%學位予聯繫小學的學生。

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