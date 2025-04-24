  • 29°C
香港時間：2025424日 (四) 11:45

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

18區小學巡禮︱灣仔區15間官津學校　一文看清各校特色/學術專長/收生要求

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

一文看清灣仔區15間官津學校特色/學術專長/收生要求。

【灣仔區/津貼學校/官立小學/資助小學】每年均有不少家長為子女選校而煩惱，TOPick為大家分析全港18區小學、共36個校網的資助及官立學校，包括其辦學理念、學校特色、學術或體藝專長、收生要求、開班數目等。灣仔區主要為12校網，共有18間小學，包括11間資助學校、4間官立小學以及3校私立學校。當中，傳統名校有軒尼詩道官立小學聖若瑟小學瑪利曼小學等。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢　愛官校長：成長比成績重要

灣仔區小學︱軒尼詩道官立小學

軒尼詩道官立小學創立於1949年，2015年轉為全日制小學。學校設有30個課室、禮堂、操場、視藝室、音樂室、學生活動中心、輔導教學室、外籍英語教師室等。小一至小六均為5班，學校以學生為中心的教學方法，鼓勵學生自主學習，透過師生互動和生生互動，培養學生樂於思考的學習態度和能力，並透過各種專題研習和實踐活動，激發學生的學習興趣和創造力。

除學術課程外，學校還積極參與各類校際比賽，如音樂、田徑、乒乓球等。學校聯繫學校包括皇仁書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、何東中學，即在中學統一派位階段，聯繫學校可為其聯繫小學保留最多 25% 的學位，過往軒小約有70%升讀英中。

點擊圖片放大
+3
+2

陳美齡寄語軒小學生：不要與他人比較

灣仔區小學︱軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）小一至小六同樣設5班，小一設2考1測，聯繫學校跟軒尼詩道官立小學相同。學校重視學生成長、德育、公民及國民教育，設有價值教育課，積極推展STEAM教育及電子學習，推廣閱讀和專題研習，一至三年級著重跨學科學習，四至六年級著重專題研習。同時，學校設有價值教育課、圖書課和外籍英語老師課，舉辦多個學藝班、課外活動、導修課及功課輔導課。

點擊圖片放大
+3
+2

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）　圖書課學生自創圖書【有片】

灣仔區小學︱聖公會聖雅各小學

聖公會聖雅各小學位於灣仔堅尼地道，創立於1961年，小一至小六設5班，小一1考1測。學校秉承聖公會的教育理念，校訓為「非以役人，乃役於人」，致力培養學生的品德、學術能力及社會責任感。學校推動跨課程閱讀，提升學生語文能力，透過電子學習、全方位學習及跨學科活動，提升學生學習興趣和自主學習能力。

同時，學校重視學生的高階思考能力和培養創意能力，推展校本資優課程、啟迪課程、STEAM教育，培養學生探究事物的興趣，豐富學習經歷，提升學生的解難能力，照顧學生學習的多樣性。另外，透過境外學習活動，擴闊學生視野。

點擊圖片放大
+3
+2

【國家安全教育日】楊潤雄到小學出席升旗禮　指學校應讓學生明白要維護國家安全

灣仔區小學︱聖若瑟小學

聖若瑟小學位於灣仔活道，與聖若瑟書院有直屬關係，是一所提供英文授課的小學。各級均設5班，小一2測1考，學校致力推行「正向教育」，培養正面價值觀和態度，幫助學生建立效能感、歸屬感和積極樂觀態度。學校亦透過「大哥哥計劃」、「輔導組領袖生訓練」、「成長的天空計劃」建立一個關愛環境及培養學生的領導才能和應變力。

點擊圖片放大
+3
+2

明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文

灣仔區小學︱瑪利曼小學

瑪利曼小學是一所天主教資助女校，創立於1927年，校訓為「天主是我的明燈」。小一至小六各級設4班，特色之一是小一不測不考，並擁有直屬名校中學瑪利曼中學。學校關注學生心理、身體和精神健康，致力培養他們成為快樂的人，同時，校方會增強多元有效的學習過程，培養學生成為MPS Thinkers（多角度思考能力）和Respectful MPS Collaborators (互相尊重和合作能力）。

點擊圖片放大
+3
+2

【校長專訪】人性化教育不讓學生做「透明人」　瑪利曼小學校長找亮點非單看成績表

灣仔區小學︱區內其餘官津小學名單

灣仔區其餘官津小學（排名不分先後）
佛教黃焯菴小學
李陞大坑學校
保良局金銀業貿易場張凝文學校
寶覺小學
寶血小學
嘉諾撒聖方濟各學校
聖保祿天主教小學
東華三院李賜豪小學
官立嘉道理爵士小學
北角官立小學（雲景道）

【點擊校名，入TOPSchool搜尋器睇學校詳細資料、專訪、最新動向】

點擊圖片放大
+4
+3

中西區小學︱分清一條龍、直屬、聯繫中小學關係

「一條龍」學校的小六學生，毋須經過篩選可升讀所屬中學；而直屬意思即指，其直屬中學在扣除留級學額，及自行分配學額後，最多可保留85％學額給予其直屬小學的學生；最後「聯繫」顧名思義就是與中學有聯繫，一般中學可以有多間聯繫小學，而小學也可與多間中學聯繫，當聯繫中學在扣除重讀生及自行分配學位數目後，可最多保留餘額25%學位予聯繫小學的學生。

更多學校報道：

小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位 全港逾百間學校超收情況一覽【持續更新】

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南 全港417間小班教學學校名單

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位　全港逾百間學校超收情況一覽【持續更新】
17:05 2024/11/19
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位　全港逾百間學校超收情況一覽【持續更新】
小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
10:00 2024/12/01
小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
小一入學2025｜部分熱門直資私小升中概況　呢兩間小學98%畢業生入讀英中
20:30 2025/01/02
小一入學2025｜部分熱門直資私小升中概況　呢兩間小學98%畢業生入讀英中
小一報名2026︱國際音小著重音樂學術　2026/27年度小一即日起接受申請
17:41 2025/03/07
小一報名2026︱國際音小著重音樂學術　2026/27年度小一即日起接受申請
電子奶嘴｜小一資優生睇短片上癮現「抖音腦」　專注力僅餘5分鐘做不完功課【附減用電子產品3方法】
18:54 2025/03/20
電子奶嘴｜小一資優生睇短片上癮現「抖音腦」　專注力僅餘5分鐘做不完功課【附減用電子產品3方法】
小一統一派位｜最新《小一入學報告書》出爐！　 5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%
14:52 2025/03/21
小一統一派位｜最新《小一入學報告書》出爐！　 5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%

你可能感興趣

小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位　全港逾百間學校超收情況一覽【持續更新】
17:05 2024/11/19
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位　全港逾百間學校超收情況一覽【持續更新】
小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
10:00 2024/12/01
小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
小一入學2025｜部分熱門直資私小升中概況　呢兩間小學98%畢業生入讀英中
20:30 2025/01/02
小一入學2025｜部分熱門直資私小升中概況　呢兩間小學98%畢業生入讀英中
中小學教育 12校網 灣仔區 灣仔 小學

最高瀏覽

天使綜合症︱鄭俊弘夫婦2歲兒子終可入讀特殊幼稚園　何雁詩：由歲半入紙到而家有位返學喇
天使綜合症︱鄭俊弘夫婦2歲兒子終可入讀特殊幼稚園　何雁詩：由歲半入紙到而家有位返學喇
富貴情婦︱五索順産生5胎留1後遺症　自爆生仔死過翻生揭馬清鏗豬隊友行為
富貴情婦︱五索順産生5胎留1後遺症　自爆生仔死過翻生揭馬清鏗豬隊友行為
名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時
名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時
急症室最長等候時間（04月24日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月24日 時間04:05）
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了