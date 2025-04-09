尿毒症｜知名遊戲實況主尿毒症離世年僅38歲　生前2大習慣或埋致命病根

【尿毒症／高血壓／遊戲實況主】內地知名遊戲實況主「Dota牛蛙」日前因高血壓導致尿毒症離世，享年38歲。他的弟弟透過其抖音帳號披露了哥哥的死訊，粉絲紛紛留言表示哀悼。

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綜合內媒報道，知名遊戲實況主「Dota牛蛙」的弟弟在本月7日發文表示，哥哥已經離開了人世，並表示：「哥哥沒了，願天堂沒有病痛，謝謝大家對哥哥的喜愛。」

公開資料顯示，「牛蛙」本名羅磊，1986年出生於浙江玉環，是Dota遊戲的知名玩家。他曾參加戰隊ghost chn AoL，因擅長使用難度極高的英雄「地卜師」，被譽為「狗頭神教教主」。隨後，他轉行從事DotA（Defense of the Ancients，《魔獸爭霸》遊戲的自訂地圖）解說，憑藉磁性的嗓音和幽默風趣的風格，深受玩家喜愛。

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據悉，牛蛙5年多前罹患尿毒症，經常在抖音上發佈短片分享與病魔抗爭的過程。去年3月，他透露因病痛折磨，體重降了超過12公斤。今年以來，他多次接受透析治療，並出現呼吸困難的情況。

牛蛙離世當日還曾發文寫道：「這條命感覺要交代了。」豈料當天下午家屬便宣布了他的死訊。他也曾對方大同離世表示惋惜，「他比我大一歲，可惜了。」

牛蛙不幸確診尿毒症，雖然他沒有公開患病的原因，但不少網民認為與其日常生活習慣絕對有密不可分的關係，後期轉戰從事解說工作，雖然不用配音，但卻需要長時間熬夜以及久坐。

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相關消息曝光後，引起粉絲們留言哀悼，「教主，一路走好」、「看到牛蛙突然離去的消息，真是愕然，是這個人的離去，也是我們青春的離去」、「曾經DOTA地卜師大神，玩DOTA的人應該聽過他，這麼年輕」、「我大學的時候最愛看他的地卜師了，雖然我至今還不會」、「蛙導死了，記得之前刷到過得病了，沒想到再刷到就去世了」、「當時上高中也玩地卜師，跟著牛蛙視頻學，沒想到突然走了」，「這病是不是沒日沒夜打遊戲比賽不運動導致的」。

尿毒症｜尿毒症日趨年輕化

寧波市中醫院副院長、腎病科學科帶頭人蔡旭東曾接受媒體訪問時指，腎臟經常被稱為「沉默的器官」，早期患病可以無任何不適，直到腎臟功能明顯降低時才會出現疲倦、噁心嘔吐、高血壓、夜尿增加等症狀。隨著病情惡化，血壓升高到某個程度時，患者會出現頭暈頭痛症狀，但不少人會以為只是普通不適，未有發現是慢性腎臟病的先兆，加上年輕人常常因防患意識淡薄，容易忽略病情，才導致病情嚴重惡化。

對於尿毒症年輕化的狀況，蔡醫生呼籲大眾應積極控制可致腎功能受損的疾病、切勿濫用藥物、平日多做運動增強體質、飲食注意健康及均衡營養、多喝水，少捱夜及避免忍尿。此外，出現以下5大成因及4大警號亦應及早留意、盡早求醫：

尿毒症5大成因

















尿毒﻿症4大警號















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