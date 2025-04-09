林峯演唱會︱林峯個唱宣布加開3場 6場演唱會門票星期五公開發售
撰文： 文體藝online
發布時間： 1 小時前
【林峯 / 林峯演唱會 / Honeys】林峯相距9年後，將在2025年5月於紅館再舉行個唱《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》。消息甫公布即掀撲飛熱，5月23、24、25日的3場演唱會門票日前接受優先訂票，反應熱烈，火速售罄。
主辦方開會商討後，在今日（4月9日）宣布一口氣加開3場（5月22、26、27日），即下月個唱共開足6場，打破林峯入行以來的演唱會場次紀錄。
呼應去年的5場《LOVE FLOWS澳門演唱會》，林峯配合是次主題《GO WITH THE FLOW》， 屆時將透過「Storm風暴」帶出天氣變幻莫測的可能性。
目前，林峯正為演唱會密鑼緊鼓，為大家從25年來的歌唱生涯中精挑細選出完美歌單，準備好與各位Honeys（林峯粉絲稱號）在紅館來一次萬人大合唱，加場門票將於本周五早上10時起公開發售。
info
日期：5月22-27日
時間：8:15pm
地點：紅磡香港體育館
票價：$1080 / $880 / $680 / $480
加場門票4月11日起城市售票網公開發售
(不設售票處及自助售票機售票)
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