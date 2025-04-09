低卡雪糕推薦2025︱減肥都可以食雪糕！　營養師推薦19款100kcal或以下雪糕雪條

▲ 減肥都可以食雪糕！ 營養師推薦19款100kcal或以下雪糕雪條

【雪糕／雪條／低卡／減肥／卡路里】步入夏天，總會忍不住想食雪糕又怕肥？「greenutss」營養師團隊搜羅市面上19款低卡雪糕雪條冰凍甜品，每款都只是100kcal以内，讓大家在夏天減肥時都可以無負擔享用！

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19款低卡雪糕雪條推薦名單

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7. 明治meiji 海鹽荔枝雪條

8. 明治meiji 藍莓乳酪雪條

9. 明治meiji 角10棒四方雪條梳打味

10. 阿波羅Appolo 薑汁番薯雪條

11. 阿波羅Appolo 腐竹糖水雪條

12. 阿波羅Appolo 士多啤梨乳酪條

13. 阿波羅Appolo 藍莓乳酪條

14. 阿波羅Appolo 菠蘿椰子乳酪條

15. 韓國樂天LOTTE 水蜜桃鮮果雪條

16. 日本樂天LOTTE 北海道雲呢拿雪條

17. 泰國POTONG 寶冰榴槤雪條

18. KOKUAJI UCC 炭燒咖啡雪糕

19. PCF. MARKET 泰式奶茶低卡低脂高蛋白雪糕

以上各款雪糕都可以在 7-11、DonkiDonki及惠康超市買到；「泰奶味低卡低脂高蛋白雪糕」則在greenutss營養師團隊自家制PCF. Market有售。

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內容獲「greenutss」授權轉載。

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