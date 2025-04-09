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低卡雪糕推薦2025︱減肥都可以食雪糕！　營養師推薦19款100kcal或以下雪糕雪條

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 1 小時前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

減肥都可以食雪糕！　營養師推薦19款100kcal或以下雪糕雪條

【雪糕／雪條／低卡／減肥／卡路里】步入夏天，總會忍不住想食雪糕又怕肥？「greenutss」營養師團隊搜羅市面上19款低卡雪糕雪條冰凍甜品，每款都只是100kcal以内，讓大家在夏天減肥時都可以無負擔享用！

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19款低卡雪糕雪條推薦名單

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13. 阿波羅Appolo 藍莓乳酪條

14. 阿波羅Appolo 菠蘿椰子乳酪條

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16. 日本樂天LOTTE 北海道雲呢拿雪條

17. 泰國POTONG 寶冰榴槤雪條

18. KOKUAJI UCC 炭燒咖啡雪糕

19. PCF. MARKET 泰式奶茶低卡低脂高蛋白雪糕

以上各款雪糕都可以在 7-11、DonkiDonki及惠康超市買到；「泰奶味低卡低脂高蛋白雪糕」則在greenutss營養師團隊自家制PCF. Market有售。

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內容獲「greenutss」授權轉載。

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