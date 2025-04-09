結業潮｜台式餐廳 「六両三」全線結業　尖沙咀及觀塘店4.16退場

▲ 台式餐廳 「六両三」全線結業，尖沙咀及觀塘店4月16日退場。

本港飲食業出現結業潮，不少食肆相繼執笠。人氣台灣菜餐廳「六両三」開業至今8年，目前在尖沙咀及觀塘都有分店，惟近日有網民發現餐廳已張貼告示，兩店將於5月16日正式結業。

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結業潮｜六両三全線結業 最後2店4.16退場

近日有網民於社交平台發文，指台式餐廳「六両三」貼出結業告示，指面對移民潮、離港消費潮等打擊，決定暫時退下，尖沙咀及觀塘店將於4月16日同步結業。貼文中又提到「待黑暗的寒冬過後，在溫暖的陽光下再次長出嫩芽」，似乎暗示他日有機會回歸。

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結業潮｜創辦人2022年移居海外

六両三2017年在尖沙咀開業，主打無味精的台式菜，招牌菜有紅燒牛肉麵、乾拌麵及多款台式小食。餐廳其後於觀塘及天后開設分店，其中天后店在去年結業。

六両三創辦人Ivan來自台灣，20年前於香港定居。去年7月，他於社交平台發文，表示早於2022年9月已離開六両三，並移居海外，餐廳繼續由股東經營。而六両三Facebook專頁自此亦無再更新。

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